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Гауляйтер Запорожья Балицкий объявил на оккупированной территории сухой закон

5 мая 2023 09:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Гауляйтер Запорожья Балицкий объявил на оккупированной территории сухой закон
Руководитель оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская оккупационная администрация Запорожской области объявила на подконтрольной ей территории региона сухой закон. С 5 мая полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

Об этом сообщил городской голова оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов на своем Telegram-канале.

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Оккупационная "администрация" Запорожской области, контролирующая южную часть этого украинского региона, объявила о полном запрете продажи алкогольной продукции.

Решение, которое называют временным, вступило в силу в полночь 5 мая.

Причины такого шага оккупантов

По словам Дмитрия Орлова, причиной этого неожиданного решения коллаборантов из "администрации" Запорожской области могут быть последствия употребления оккупационными военными некачественной водки.

"А не связана ли эта внезапная и радикальная борьба с пьянством с тем, что оккупанты мрут как мухи от суррогатного, некачественного алкоголя, который продают на временно оккупированных территориях?" — подчеркнул Орлов, подчеркнув, что между этими двумя событиями есть прямая связь.

Напомним, в том же Энергодаре, по словам Дмитрия Орлова, в последние недели участились случаи смертей после употребления суррогатного алкоголя.

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