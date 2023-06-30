Гауляйтер Запорізької області Євгеній Балицький. Фото: google.com

Учора, 29 червня, гауляйтеру Запоріжжя та колаборанту Євгенію Балицькому присудили 15 років тюрми. Сьогодні черговий поплічник Кремля відреагував на рішення суду.

Про це Євгеній Балицький написав на своїй сторінці в Telegram.

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"Пишаюсь, що брав участь у російському референдумі"

Нагадаємо, на підставі зібраних доказів суд визнав гауляйтера винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ( участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб );

); ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

На що Балицький відповів, що пишається тим, що брав участь проросійському референдумі.

"Пишаюсь, що брав участь в організації референдуму, брав участь в історичному волевиявленні наших людей у поверненні на Батьківщину. Якби можна було все почати спочатку – я зробив би те саме, адже в цьому справжня цінність і справжня правда нашого шляху", — сказав обвинувачений.

"Київ грає за проплаченим сценарієм Заходу"

Як істинний російський колаборант, Балицький завів тему, що Україною керує Захід, а Київ слідує чітко "проплаченому сценарію" західних партнерів.

"Поки що Київ грає проплачений Заходом сценарій, імітуючи бурхливу діяльність, – мобілізовані з усієї України гинуть в окопах. Поки їхні суди пишуть фейкові рішення – тіла їхніх же солдатів гниють у полях запорізького фронту. Поки що ми будуємо своє мирне життя та безпечне майбутнє – їхні діти вивозяться до Європи обслуговувати західного пана", — заявив Балицький.

Гауляйтер Запоріжжя Балицький відреагував на засудження до 15 років тюрми. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що 29 червня, стало відомо про те, що гауляйтеру Запоріжжя Євгену Балицькому присудили 15 років за ґратами. Суд також призначив зраднику і конфіскацію майна.