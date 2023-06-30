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Гауляйтер Запорожья Балицкий отреагировал на приговор к 15 годам тюрьмы

30 июня 2023 13:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Гауляйтер Запорожья Балицкий отреагировал на приговор к 15 годам тюрьмы
Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Вчера, 29 июня, гауляйтеру Запорожья и коллаборанту Евгению Балицкому приговорили к 15 годам тюрьмы. Сегодня очередной приспешник Кремля отреагировал на решение суда.

Об этом Евгений Балицкий написал на своей странице в Telegram.

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"Горжусь, что участвовал в российском референдуме"

Напомним, на основании собранных доказательств суд признал гауляйтера виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 ( участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц );
  • ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

На что Балицкий ответил, что гордится тем, что участвовал в пророссийском референдуме.

"Гордую, что участвовал в организации референдума, участвовал в историческом волеизъявлении наших людей в возвращении на Родину. Если бы можно было все начать сначала - я сделал бы то же самое, ведь в этом настоящая ценность и настоящая правда нашего пути", — сказал обвиняемый .

"Киев играет по проплаченному сценарию Запада"

Как истинный российский коллаборант, Балицкий завел тему, что Украиной руководит Запад, а Киев следует четко "проплаченному сценарию" западных партнеров.

"Пока Киев играет проплаченный Западом сценарий, имитируя бурную деятельность, – мобилизованные со всей Украины гибнут в окопах. Пока их суды пишут фейковые решения – тела их же солдат гниют в полях запорожского фронта. Пока мы строим свою мирную жизнь и безопасное будущее – их дети вывозятся в Европу обслуживать западного господина", — заявил Балицкий.

 

Гауляйтер Запорожья Балицкий отреагировал на приговор к 15 годам тюрьмы. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что 29 июня стало известно о том, что гауляйтеру Запорожья Евгению Балицкому присудили 15 лет за решеткой. Суд также назначил предателя и конфискацию имущества.

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