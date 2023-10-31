Яке сьогодні свято 31 жовтня в Україні та світі — іменини, відомі іменинники

Молоді люди в костюмах на вечірці з нагоди Гелловіну. Фото: Freepik

В Україні та світі 31 жовтня відзначають декілька цікавих свят, наприклад, всім відомий Гелловін, Міжнародний день Чорного моря, Всесвітній день економії тощо. У церковному календарі 31 жовтня вважається днем пам’яті преподобних Спиридона і Никодима.

Про релігійне свято, всі свята в Україні та світі, про іменини та видатних іменинників читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Релігійне свято

Віряни 31 жовтня вшановують преподобних Спиридона і Никодима, які проживали у Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря десь у XII столітті. Коли Спиридон був вже у немолодому віці, він прийшов до монастиря під час ігумена Піменя, де багато молився і працював. Поряд із ним завжди був святий Никодим, який досить суворо жив.

З чоловіками пов’язано одне неймовірне диво. Згідно з легендою, одного разу загорілася піч, яку вони змогла загасити і, при цьому, не травмуватися.

Преподобний Спиридон і Никодим. Фото ілюстративне: УНІАН

Свята в Україні та світі

31 жовтня українці та всі люди у світі відзначають найстрашніше свято – Гелловін. Це свято починають відзначати ввечері 31 жовтня, хоча саме воно припадає в ніч проти першого листопада. У цей день люди перетворюються на містичних істот, ходять будинками та просять солодощі.

Ще 31 жовтня відзначається Міжнародний день Чорного моря та Всесвітній день економії. Також святкується Всесвітній день міст, який націлений на те, щоб привернути увагу людей до проблем сучасних міст. Ще одним святом цього дня вважається Міжнародний день хокейного воротаря.

Іменини людей

Свій День ангела 31 жовтня відзначають такі люди, як:

Всеволод

Олександр

Олексій

Анатолій

Артемій

Василь

Герман

Іван

Кузьма

Микола

Роман

Сергій

Степан

Федір

Талісманом іменинника є топаз, який вважається напівкоштовним каменем. Предки вірили, що топаз може вилікувати душу людини.

Топаз, який є талісманом іменинника 31 жовтня. Фото: Pinterest

Відомі іменинники

31 жовтня народилися такі видатні українці, як:

винахідник Микола Кибальчич (1853 рік народження)

генерал і військовий діяч Марко Безручко (1886 рік народження)

Нагадаємо, ми писали про те, як в Україні вперше з’явився День писемності та мови.

Раніше ми розповідали про те, хто у листопаді 2023 року відзначає свої іменини.

Також ми повідомляли про те, що відомо про новий церковний календар в листопаді 2023 року.