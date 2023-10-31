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Хэллоуин и день Черного моря — все праздники 31 октября в Украине и мире, именины

31 октября 2023 06:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 31 октября в Украине и мире — именины, известные именинники
Молодые люди в костюмах на вечеринке по случаю Хэллоуина. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В Украине и мире 31 октября отмечают несколько интересных праздников, например, всем известный Хэллоуин, Международный день Черного моря, Всемирный день экономии и т.д. В церковном календаре 31 октября считается днем памяти преподобных Спиридона и Никодима.

О религиозном празднике, всех праздниках в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

Верующие 31 октября чтят преподобных Спиридона и Никодима, проживавших в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря где-то в XII веке. Когда Спиридон был уже в немолодом возрасте, он пришел в монастырь во время игумена Пименя, где много молился и работал. Рядом с ним всегда был святой Никодим, который достаточно строго жил.

С мужчинами связано одно невероятное чудо. Согласно легенде, однажды загорелась печь, которую они смогли потушить и, при этом, не травмироваться.

Преподобный Спиридон и Никодим
Преподобный Спиридон и Никодим. Фото иллюстративное: УНИАН

Праздники в Украине и мире

31 октября украинцы и все люди в мире отмечают самый страшный праздник — Хэллоуин. Этот праздник начинают отмечать вечером 31 октября, хотя конкретно он припадает в ночь на первое ноября. В этот день люди превращаются в мистические существа, ходят по домам и просят сладости.

Еще 31 октября отмечают Международный день Черного моря и Всемирный день экономии. Также отмечается Всемирный день городов, нацеленный на то, чтобы привлечь внимание людей к проблемам современных городов. Еще одним праздником в этот день считается Международный день хоккейного вратаря.

Именины людей

Свой День ангела 31 октября отмечают такие люди как:

  • Всеволод
  • Александр
  • Алексей
  • Анатолий
  • Артемий
  • Василий
  • Герман
  • Иван
  • Кузьма
  • Николай
  • Роман
  • Сергей
  • Степан
  • Федор

Талисманом именинника является топаз, который считается полудрагоценным камнем. Предки верили, что топаз может вылечить душу человека.

Топаз
Топаз, который является талисманом именинника 31 октября. Фото: Pinterest

Известные именинники

31 октября родились такие выдающиеся украинцы, как:

  • изобретатель Николай Кибальчич (1853 год рождения)
  • генерал и военный деятель Марко Безручко (1886 год рождения)

Напомним, мы писали о том, как в Украине впервые появился День письменности и языка.

Ранее мы рассказывали о том, кто в ноябре 2023 отмечает свои именины.

Также мы сообщали о том, что известно о новом церковном календаре в ноябре 2023 года.

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