Какой сегодня праздник 31 октября в Украине и мире — именины, известные именинники

Молодые люди в костюмах на вечеринке по случаю Хэллоуина. Фото: Freepik

В Украине и мире 31 октября отмечают несколько интересных праздников, например, всем известный Хэллоуин, Международный день Черного моря, Всемирный день экономии и т.д. В церковном календаре 31 октября считается днем памяти преподобных Спиридона и Никодима.

О религиозном празднике, всех праздниках в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

Верующие 31 октября чтят преподобных Спиридона и Никодима, проживавших в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря где-то в XII веке. Когда Спиридон был уже в немолодом возрасте, он пришел в монастырь во время игумена Пименя, где много молился и работал. Рядом с ним всегда был святой Никодим, который достаточно строго жил.

С мужчинами связано одно невероятное чудо. Согласно легенде, однажды загорелась печь, которую они смогли потушить и, при этом, не травмироваться.

Преподобный Спиридон и Никодим. Фото иллюстративное: УНИАН

Праздники в Украине и мире

31 октября украинцы и все люди в мире отмечают самый страшный праздник — Хэллоуин. Этот праздник начинают отмечать вечером 31 октября, хотя конкретно он припадает в ночь на первое ноября. В этот день люди превращаются в мистические существа, ходят по домам и просят сладости.

Еще 31 октября отмечают Международный день Черного моря и Всемирный день экономии. Также отмечается Всемирный день городов, нацеленный на то, чтобы привлечь внимание людей к проблемам современных городов. Еще одним праздником в этот день считается Международный день хоккейного вратаря.

Именины людей

Свой День ангела 31 октября отмечают такие люди как:

Всеволод

Александр

Алексей

Анатолий

Артемий

Василий

Герман

Иван

Кузьма

Николай

Роман

Сергей

Степан

Федор

Талисманом именинника является топаз, который считается полудрагоценным камнем. Предки верили, что топаз может вылечить душу человека.

Топаз, который является талисманом именинника 31 октября. Фото: Pinterest

Известные именинники

31 октября родились такие выдающиеся украинцы, как:

изобретатель Николай Кибальчич (1853 год рождения)

генерал и военный деятель Марко Безручко (1886 год рождения)

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