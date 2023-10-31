Какой сегодня праздник 31 октября в Украине и мире — именины, известные именинники

Хэллоуин и день Черного моря — все праздники 31 октября в Украине и мире, именины
В Украине и мире 31 октября отмечают несколько интересных праздников, например, всем известный Хэллоуин, Международный день Черного моря, Всемирный день экономии и т.д. В церковном календаре 31 октября считается днем памяти преподобных Спиридона и Никодима.
О религиозном празднике, всех праздниках в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.
Религиозный праздник
Верующие 31 октября чтят преподобных Спиридона и Никодима, проживавших в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря где-то в XII веке. Когда Спиридон был уже в немолодом возрасте, он пришел в монастырь во время игумена Пименя, где много молился и работал. Рядом с ним всегда был святой Никодим, который достаточно строго жил.
С мужчинами связано одно невероятное чудо. Согласно легенде, однажды загорелась печь, которую они смогли потушить и, при этом, не травмироваться.
Праздники в Украине и мире
31 октября украинцы и все люди в мире отмечают самый страшный праздник — Хэллоуин. Этот праздник начинают отмечать вечером 31 октября, хотя конкретно он припадает в ночь на первое ноября. В этот день люди превращаются в мистические существа, ходят по домам и просят сладости.
Еще 31 октября отмечают Международный день Черного моря и Всемирный день экономии. Также отмечается Всемирный день городов, нацеленный на то, чтобы привлечь внимание людей к проблемам современных городов. Еще одним праздником в этот день считается Международный день хоккейного вратаря.
Именины людей
Свой День ангела 31 октября отмечают такие люди как:
- Всеволод
- Александр
- Алексей
- Анатолий
- Артемий
- Василий
- Герман
- Иван
- Кузьма
- Николай
- Роман
- Сергей
- Степан
- Федор
Талисманом именинника является топаз, который считается полудрагоценным камнем. Предки верили, что топаз может вылечить душу человека.
Известные именинники
31 октября родились такие выдающиеся украинцы, как:
- изобретатель Николай Кибальчич (1853 год рождения)
- генерал и военный деятель Марко Безручко (1886 год рождения)
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