Генерал Ніколюк залишив пост командувача ОК "Північ": хто зайняв його місце

Генерал-майор Віктор Ніколюк

Генерал-майор, Герой України Віктор Ніколюк залишив посаду очільника оперативного командування "Північ". Замість нього — бригадний командир Дмитро Красильников.

Про це Ніколюк повідомив у своєму Facebook.

Деталі

"Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та розпочинаю обов'язки командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ", — зазначив генерал.

Він також подякував усім офіцерам, сержантам, солдатам із ким захищав Чернігівщину та Бахмут.

Що відомо про Ніколюка

Ніколюка призначили командувачем ОК "Північ" у жовтні 2021 року. До того, з березня 2017-го, він очолював 169-й навчальний центр "Десна". 2018 року отримав звання генерала.

У різні роки був начальником штабу 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" та командиром 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка. На початку вересня 2014 року 92-га бригада вийшла до району Щастя, Трьохізбенки, Станиці Луганської, а після ротації — тримала оборону на Донецькому напрямку.

Поблизу Щастя на Луганщині 16 травня 2015-го Ніколюк брав участь у захопленні в полон воїнами своєї бригади двох громадян рф — військовослужбовців 3-ї окремої бригади спецпризначення Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.

З початку повномасштабного вторгнення росії Ніколюк керував обороною Чернігівської області. Має звання Героя України, орден Богдана Хмельницького та орден Данила Галицького.

Що відомо про Дмитра Красильникова

Досі він був заступником командувача ОК "Північ". До цього Красильников командував 34-м батальйоном тероборони Кіровоградської області, яку згодом переформували у 57-му окрему мотопіхотну бригаду.

Після початку повномасштабної війни йому вручили орден "Золота Зірка" за те, що не допустив просування росіян вглиб України на Донецькому й Луганському напрямках. Також Красильникову присвоїли звання Героя України за те, що під його командуванням українські військові декілька діб відбивали атаки окупантів і не допустили наступу росіян на Харків із боку Луганської області.

Дмитро Красильников

Нагадаємо, Зеленський присвоїв звання Героя бійцю Олександру Мацієвському, розстріляному росіянами за слова "Слава Україні".