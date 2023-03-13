Генерал Николюк покинул пост командующего ОК "Север": кто занял его место

Генерал-майор Виктор Николюк

Генерал-майор, Герой Украины Виктор Николюк покинул пост главы оперативного командования "Север". Вместо него бригадный командир Дмитрий Красильников.

Об этом Николюк сообщил в своем Facebook.

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"Передал боевой флаг ОК "Север" и полномочия командующего в надежные руки бригадного генерала Дмитрия Красильникова и вступаю в обязанности командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ", — отметил генерал.

Он также поблагодарил всех офицеров, сержантов, солдат с кем защищал Черниговщину и Бахмут.

Что известно о Николюке

Николюк был назначен командующим ОК "Север" в октябре 2021 года. К тому же, с марта 2017-го, он возглавлял 169-й учебный центр "Десна". 2018 получил звание генерала.

В разные годы являлся начальником штаба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и командиром 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко. В начале сентября 2014 года 92-я бригада вышла в район Счастья, Трехизбенки, Станицы Луганской, а после ротации — держала оборону на Донецком направлении.

Вблизи Счастья в Луганской области 16 мая 2015-го Николюк принимал участие в захвате в плен воинами своей бригады двух граждан россии — военнослужащих 3-й отдельной бригады спецназначения Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

С начала полномасштабного вторжения россии Николюк руководил обороной Черниговской области. Имеет звание Героя Украины, орден Богдана Хмельницкого и орден Даниила Галицкого.

Что известно о Дмитрии Красильникове

До этого он был заместителем командующего ОК "Север". До этого Красильников командовал 34-м батальоном терробороны Кировоградской области, которую впоследствии переформировали в 57 отдельную мотопехотную бригаду.

После начала полномасштабной войны ему вручили орден "Золотая Звезда" за то, что не допустил продвижение россиян вглубь Украины на Донецком и Луганском направлениях. Также Красильникову присвоили звание Героя Украины за то, что под его командованием украинские военные несколько суток отражали атаки оккупантов и не допустили наступления россиян на Харьков со стороны Луганской области.

Дмитрий Красильников

Напомним, Зеленский присвоил звание Героя бойцу Александру Мациевскому, расстрелянному россиянами за слова "Слава Украине".