Генпрокуратура назвала кількість постраждалих від великої війни українських дітей
Агресія російської федерації обернулася смертями понад 460 неповнолітніх українців. З України до країни-агресора депортували, за офіційними даними, майже 20 тисяч дітей.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
-
Нейромережа ChatGPT додала Роналду та Мессі до символічної збірної світу
-
Намісник Лаври Павло розповів, на чиєму боці у повномасштабній війні перебуває УПЦ МП
-
У російському генштабі сказали, чи планують нову хвилю мобілізації
-
Прокуратура відправила до суду справу організатора нарколабораторії у Києві: деталі
-
Енергоатом запустить ЛЕП, що поєднає українську та європейську енергосистеми
-
Нічна атака по Харкову: в ОВА повідомили подробиці та розповіли про постраждалих
-
Хейні погрожував Ломаченку під час битви поглядів: заява чемпіона
-
Трампу висунули звинувачення через виплату грошей порнозірці: подробиці
-
Генштаб оприлюднив нові втрати рф: скількох окупантів знищили ЗСУ за минулу добу
-
МВФ може остаточно схвалити програму рекордного фінансування України
Загиблі і поранені неповнолітні
Як зазначили ювенальні прокурори, з початку повномасштабної війни в Україні загинуло 466 неповнолітніх громадян нашої держави.
Поранення різного ступеню тяжкості отримали 943 дитини.
Депортація дітей і підлітків з України
За час війни було депортовано до росії 19 528 українських дітей.
Вважаються зниклими безвісти 386 неповнолітніх українців.
На щастя, вдалося повернути 327, а знайти 10 909 юних українців.
У яких регіонах українські діти постраждали найбільше
Найбільша дітей та підлітків постраждало від дій російських окупантів на території Донецькій області (446).
Також багато постраждалих виявлено у інших областях півдня, сходу і півночі України:
- Харківська область — 273;
- Київська — 127;
- Херсонська — 94;
- Запорізька — 88;
- Миколаївська — 85;
- Чернігівська — 68;
- Луганська — 66;
- Дніпропетровська — 66.
Як пояснили у Офісі генерального прокурора, ці дані не остаточні. Зараз продовжується робота зі встановлення кількості постраждалих і загиблих дітей у місцях ведення бойових дій, а також на тимчасово окупованих і звільнених територіях України.
Нагадаємо, що 29 березня у місті Барвінкове Харківської області на міну наїхав автомобіль. Внаслідок вибуху загинув 16-річний хлопець, який перебував у машині.
Фото: Reuters