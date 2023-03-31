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Генпрокуратура назвала кількість постраждалих від великої війни українських дітей

31 березня 2023 09:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українські діти, які змушені були залишити країну через війну
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Агресія російської федерації обернулася смертями понад 460 неповнолітніх українців. З України до країни-агресора депортували, за офіційними даними, майже 20 тисяч дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Загиблі і поранені неповнолітні

Як зазначили  ювенальні прокурори, з початку повномасштабної війни в Україні загинуло 466 неповнолітніх громадян нашої держави.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 943 дитини.

Депортація дітей і підлітків з України

За час війни було депортовано до росії 19 528 українських дітей.

Вважаються зниклими безвісти 386 неповнолітніх українців.

На щастя, вдалося повернути 327, а знайти 10 909 юних українців.

У яких регіонах українські діти постраждали найбільше

Найбільша дітей та підлітків постраждало від дій російських окупантів на території Донецькій області (446).

Також багато постраждалих виявлено у інших областях півдня, сходу і півночі України:

  • Харківська область — 273;
  • Київська — 127;
  • Херсонська — 94;
  • Запорізька — 88;
  • Миколаївська — 85;
  • Чернігівська — 68;
  • Луганська — 66;
  • Дніпропетровська — 66.

Кількість постраждалих від повномасштабної війни українських дітей

Як пояснили у Офісі генерального прокурора, ці дані не остаточні. Зараз продовжується робота зі встановлення кількості постраждалих і загиблих дітей у місцях ведення бойових дій, а також на тимчасово окупованих і звільнених територіях України.

Нагадаємо, що 29 березня у місті Барвінкове Харківської області на міну наїхав автомобіль. Внаслідок вибуху загинув 16-річний хлопець, який перебував у машині.

Фото: Reuters

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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