​​​Генпрокуратура назвала количество пострадавших от большой войны украинских детей

Украинские дети, которые вынуждены были покинуть страну из-за войны

Агрессия российской федерации обернулась смертями более 460 несовершеннолетних украинцев. Из Украины в страну-агрессор депортировали, по официальным данным, почти 20 тысяч детей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Погибшие и раненые несовершеннолетние

Как отметили ювенальные прокуроры, с начала полномасштабной войны в Украине погибли 466 несовершеннолетних граждан нашего государства.

Ранения разной степени тяжести получили 943 ребенка.

Депортация детей и подростков из Украины

За время войны было депортировано в россию 19528 украинских детей.

Считаются пропавшими без вести 386 несовершеннолетних украинцев.

К счастью, удалось вернуть 327, а найти 10 909 юных украинцев.

В каких регионах украинские дети пострадали больше всего

Наибольшее количество детей и подростков пострадало от действий российских оккупантов на территории Донецкой области (446).

Также многие пострадавшие обнаружены в других областях юга, востока и севера Украины:

Харьковская область — 273;

Киевская — 127;

Херсонская — 94;

Запорожская — 88;

Николаевская — 85;

Черниговская — 68;

Луганская — 66;

Днепропетровская — 66.

Как объяснили в Офисе генерального прокурора, эти данные не окончательны. В настоящее время продолжается работа по установлению количества пострадавших и погибших детей в местах ведения боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.

Напомним, что 29 марта в городе Барвенково Харьковской области на мину наехал автомобиль. В результате взрыва погиб 16-летний парень, который находился в машине.

Фото: Reuters