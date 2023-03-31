Генпрокуратура назвала количество пострадавших от большой войны украинских детей
Агрессия российской федерации обернулась смертями более 460 несовершеннолетних украинцев. Из Украины в страну-агрессор депортировали, по официальным данным, почти 20 тысяч детей.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
-
Сегодня возможна активность авиации рф: Братчук о ситуации с безопасностью
-
Наместник Лавры объяснил, какой церковью является УПЦ МП — украинской или российской
-
Суд вынес приговор Гвинет Пэлтроу по громкому делу: что получила актриса
-
Годовщина освобождения Бучи: Зеленский напомнил о зверствах оккупантов
-
Нейросеть ChatGPT добавила Роналду и Месси в символическую сборную мира
-
Наместник Лавры Павел рассказал, на чьей стороне в полномасштабной войне находится УПЦ МП
-
В российском генштабе сказали, планируют ли новую волну мобилизации
-
Прокуратура отправила в суд дело организатора нарколаборатории в Киеве: детали
-
Энергоатом запустит ЛЭП, что объединит украинскую и европейскую энергосистемы
-
Ночная атака по Харькову: в ОВА сообщили подробности и рассказали о пострадавших
Погибшие и раненые несовершеннолетние
Как отметили ювенальные прокуроры, с начала полномасштабной войны в Украине погибли 466 несовершеннолетних граждан нашего государства.
Ранения разной степени тяжести получили 943 ребенка.
Депортация детей и подростков из Украины
За время войны было депортировано в россию 19528 украинских детей.
Считаются пропавшими без вести 386 несовершеннолетних украинцев.
К счастью, удалось вернуть 327, а найти 10 909 юных украинцев.
В каких регионах украинские дети пострадали больше всего
Наибольшее количество детей и подростков пострадало от действий российских оккупантов на территории Донецкой области (446).
Также многие пострадавшие обнаружены в других областях юга, востока и севера Украины:
- Харьковская область — 273;
- Киевская — 127;
- Херсонская — 94;
- Запорожская — 88;
- Николаевская — 85;
- Черниговская — 68;
- Луганская — 66;
- Днепропетровская — 66.
Как объяснили в Офисе генерального прокурора, эти данные не окончательны. В настоящее время продолжается работа по установлению количества пострадавших и погибших детей в местах ведения боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.
Напомним, что 29 марта в городе Барвенково Харьковской области на мину наехал автомобиль. В результате взрыва погиб 16-летний парень, который находился в машине.
Фото: Reuters