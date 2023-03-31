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​​​Генпрокуратура назвала количество пострадавших от большой войны украинских детей

31 марта 2023 09:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинские дети, которые вынуждены были покинуть страну из-за войны
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Агрессия российской федерации обернулась смертями более 460 несовершеннолетних украинцев. Из Украины в страну-агрессор депортировали, по официальным данным, почти 20 тысяч детей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

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Погибшие и раненые несовершеннолетние

Как отметили ювенальные прокуроры, с начала полномасштабной войны в Украине погибли 466 несовершеннолетних граждан нашего государства.

Ранения разной степени тяжести получили 943 ребенка.

Депортация детей и подростков из Украины

За время войны было депортировано в россию 19528 украинских детей.

Считаются пропавшими без вести 386 несовершеннолетних украинцев.

К счастью, удалось вернуть 327, а найти 10 909 юных украинцев.

В каких регионах украинские дети пострадали больше всего

Наибольшее количество детей и подростков пострадало от действий российских оккупантов на территории Донецкой области (446).

Также многие пострадавшие обнаружены в других областях юга, востока и севера Украины:

  • Харьковская область — 273;
  • Киевская — 127;
  • Херсонская — 94;
  • Запорожская — 88;
  • Николаевская — 85;
  • Черниговская — 68;
  • Луганская — 66;
  • Днепропетровская — 66.

Количество пострадавших от полномасштабной войны украинских детей

Как объяснили в Офисе генерального прокурора, эти данные не окончательны. В настоящее время продолжается работа по установлению количества пострадавших и погибших детей в местах ведения боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.

Напомним, что 29 марта в городе Барвенково Харьковской области на мину наехал автомобиль. В результате взрыва погиб 16-летний парень, который находился в машине.

Фото: Reuters

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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