Герої економічного фронту — українців обурили премії для перукарів та астрологів
У соціальних мережах розгорівся черговий скандал. Українців обурила нова премія "Знак якості", завдяки якій "Героями економічного фронту" стали майстри манікюру, астрологи, перукарі та інші.
Про це повідомляють у соцмережах.
Герої економічного фронту
На сторінці конкурсу йдеться про досягнення компаній у діяльності, однак там немає жодного допису про допомогу бійцям ЗСУ.
"BorisenkoNail студія школа нігтьової естетики — Герой Економічного Фронту у Світлі Воєнних Випробувань", — йдеться у публікації на сторінці конкурсу у Facebook.
Українці пишуть:
Також званням "Герой економічного фронту" нагородили виробника меблів Кам’янець-Подільського "Меблі Лайн". У дописі не йдеться про те, що компанія хоч якось допомогла ЗСУ.
Своє ставлення до цього українці висловили у коментарях:
Нагороду отримала й студія волосся Юлії Кушнір з Дрогобича. Також незрозуміло, який вклад зробила студія у наближення перемоги України.
У коментарях пишуть:
На сайті "Знаку Якості" йдеться, що це незалежна комплексна програма ранжування підприємств України на підставі проведення соціологічних опитувань громадян у різних регіонах країни, онлайн-голосувань у соціальних мережах.
Нагадаємо, відомий український гурт "Антитіла" потрапив у серйозний скандал, який пов’язаний з військовим. Так, один з учасників колективу не дозволив воїну ЗСУ, який втратив зір на фронті, взяти пісню "Фортеця Бахмут" для його відео про війну.
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