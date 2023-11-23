Герої економічного фронту — українців обурили премії для перукарів та астрологів

Жінка, яка отримала нагороду. Фото: Facebook

У соціальних мережах розгорівся черговий скандал. Українців обурила нова премія "Знак якості", завдяки якій "Героями економічного фронту" стали майстри манікюру, астрологи, перукарі та інші.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Герої економічного фронту

На сторінці конкурсу йдеться про досягнення компаній у діяльності, однак там немає жодного допису про допомогу бійцям ЗСУ.

Нагорода для "Героїв економічного фронту". Фото: facebook.com/znakyakostii

"BorisenkoNail студія школа нігтьової естетики — Герой Економічного Фронту у Світлі Воєнних Випробувань", — йдеться у публікації на сторінці конкурсу у Facebook.

Допис про нагородження. Фото: скриншот

Українці пишуть:

Коментарі українців. Фото: скриншот

Коментарі українців. Фото: скриншот

Також званням "Герой економічного фронту" нагородили виробника меблів Кам’янець-Подільського "Меблі Лайн". У дописі не йдеться про те, що компанія хоч якось допомогла ЗСУ.

Допис про нагородження. Фото: скриншот

Своє ставлення до цього українці висловили у коментарях:

Коментарі українців. Фото: скриншот

Коментарі українців. Фото: скриншот

Нагороду отримала й студія волосся Юлії Кушнір з Дрогобича. Також незрозуміло, який вклад зробила студія у наближення перемоги України.

Допис про нагородження. Фото: скриншот

У коментарях пишуть:

Коментарі українців. Фото: скриншот

Коментарі українців. Фото: скриншот

На сайті "Знаку Якості" йдеться, що це незалежна комплексна програма ранжування підприємств України на підставі проведення соціологічних опитувань громадян у різних регіонах країни, онлайн-голосувань у соціальних мережах.

Дописи українців. Фото: скриншот

Дописи українців. Фото: скриншот

Нагадаємо, відомий український гурт "Антитіла" потрапив у серйозний скандал, який пов’язаний з військовим. Так, один з учасників колективу не дозволив воїну ЗСУ, який втратив зір на фронті, взяти пісню "Фортеця Бахмут" для його відео про війну.