Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Герої економічного фронту — українців обурили премії для перукарів та астрологів arrow

Герої економічного фронту — українців обурили премії для перукарів та астрологів

23 листопада 2023 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Герої економічного фронту — українців обурили премії для перукарів та астрологів
Жінка, яка отримала нагороду. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У соціальних мережах розгорівся черговий скандал. Українців обурила нова премія "Знак якості", завдяки якій "Героями економічного фронту" стали майстри манікюру, астрологи, перукарі та інші.

Про це повідомляють у соцмережах.

Читайте також:

Герої економічного фронту

На сторінці конкурсу йдеться про досягнення компаній у діяльності, однак там немає жодного допису про допомогу бійцям ЗСУ.

null
Нагорода для "Героїв економічного фронту". Фото: facebook.com/znakyakostii

"BorisenkoNail студія школа нігтьової естетики — Герой Економічного Фронту у Світлі Воєнних Випробувань", — йдеться у публікації на сторінці конкурсу у Facebook.

null
Допис про нагородження. Фото: скриншот

Українці пишуть:

null
Коментарі українців. Фото: скриншот
null
Коментарі українців. Фото: скриншот

Також званням "Герой економічного фронту" нагородили виробника меблів Кам’янець-Подільського "Меблі Лайн". У дописі не йдеться про те, що компанія хоч якось допомогла ЗСУ.

null
Допис про нагородження. Фото: скриншот

Своє ставлення до цього українці висловили у коментарях:

null
Коментарі українців. Фото: скриншот
null
Коментарі українців. Фото: скриншот

Нагороду отримала й студія волосся Юлії Кушнір з Дрогобича. Також незрозуміло, який вклад зробила студія у наближення перемоги України.

null
Допис про нагородження. Фото: скриншот

У коментарях пишуть:

null
Коментарі українців. Фото: скриншот
null
Коментарі українців. Фото: скриншот

На сайті "Знаку Якості" йдеться, що це незалежна комплексна програма ранжування підприємств України на підставі проведення соціологічних опитувань громадян у різних регіонах країни, онлайн-голосувань у соціальних мережах. 

null
Дописи українців. Фото: скриншот
null
Дописи українців. Фото: скриншот

Нагадаємо, відомий український гурт "Антитіла" потрапив у серйозний скандал, який пов’язаний з військовим. Так, один з учасників колективу не дозволив воїну ЗСУ, який втратив зір на фронті, взяти пісню "Фортеця Бахмут" для його відео про війну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ - 80x80

Біль, смерть та сльози: Бадоєв показав чутливе кіно про вторгнення РФ

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

18:20 В Одеській області з'явиться нова траса — деталі

Актуальне по темі