Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Герои экономического фронта — украинцев возмутили премии для парикмахеров и астрологов arrow

Герои экономического фронта — украинцев возмутили премии для парикмахеров и астрологов

23 ноября 2023 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Герои экономического фронта — украинцев возмутили премии для парикмахеров и астрологов
Женщина, получившая награду. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В социальных сетях разгорелся очередной скандал. Украинцев возмутила новая премия "Знак качества", благодаря которой "Героями экономического фронта" стали мастера маникюра, астрологи, парикмахеры и другие.

Об этом сообщают в соцсетях.

Читайте также:

Герои экономического фронта

На странице конкурса говорится о достижениях компаний в деятельности, однако там нет ни одного сообщения о помощи бойцам ВСУ.

null
Награда для "Героев экономического фронта". Фото: facebook.com/znakyakostii

"BorisenkoNail студия школа ногтевой эстетики — Герой Экономического Фронта в Свете Военных Испытаний", — говорится в публикации на странице конкурса в Facebook.

null
Пост о награждении. Фото: скриншот

Украинцы пишут:

null
Комментарии украинцев. Фото: скриншот
null
Комментарии украинцев. Фото: скриншот

Также званием Герой экономического фронта наградили производителя мебели Каменец-Подольского "Мебель Лайн". В сообщении речь не идет о том, что компания хоть как-то помогла ВСУ.

null
Пост о награждении. Фото: скриншот

Свое отношение к этому украинцы выразили в комментариях:

null
Комментарии украинцев. Фото: скриншот
null
Комментарии украинцев. Фото: скриншот

Награду получила и студия волос Юлии Кушнир из Дрогобыча. Также непонятно, какой вклад внесла студия в приближение победы Украины.

null
Пост о награждении. Фото: скриншот

В комментариях пишут:

null
Комментарии украинцев. Фото: скриншот
null
Комментарии украинцев. Фото: скриншот

На сайте "Знак Качества" пишут, что это независимая комплексная программа ранжирования предприятий Украины на основании проведения социологических опросов граждан в разных регионах страны, онлайн-голосований в социальных сетях.

null
Посты украинцев. Фото: скриншот
null
Посты украинцев. Фото: скриншот

Напомним, известная украинская группа "Антитела" попала в серьезный скандал, связанный с военным. Так, один из участников коллектива не позволил воину ВСУ, потерявшему зрение на фронте, взять песню "Фортеця Бахмут" для его видео о войне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

18:20 В Одесской области появится новая трасса — детали

Актуальное по теме