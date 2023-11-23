Герои экономического фронта — украинцев возмутили премии для парикмахеров и астрологов

Женщина, получившая награду. Фото: Facebook

В социальных сетях разгорелся очередной скандал. Украинцев возмутила новая премия "Знак качества", благодаря которой "Героями экономического фронта" стали мастера маникюра, астрологи, парикмахеры и другие.

Об этом сообщают в соцсетях.

Читайте также:

Герои экономического фронта

На странице конкурса говорится о достижениях компаний в деятельности, однако там нет ни одного сообщения о помощи бойцам ВСУ.

Награда для "Героев экономического фронта". Фото: facebook.com/znakyakostii

"BorisenkoNail студия школа ногтевой эстетики — Герой Экономического Фронта в Свете Военных Испытаний", — говорится в публикации на странице конкурса в Facebook.

Пост о награждении. Фото: скриншот

Украинцы пишут:

Комментарии украинцев. Фото: скриншот

Комментарии украинцев. Фото: скриншот

Также званием Герой экономического фронта наградили производителя мебели Каменец-Подольского "Мебель Лайн". В сообщении речь не идет о том, что компания хоть как-то помогла ВСУ.

Пост о награждении. Фото: скриншот

Свое отношение к этому украинцы выразили в комментариях:

Комментарии украинцев. Фото: скриншот

Комментарии украинцев. Фото: скриншот

Награду получила и студия волос Юлии Кушнир из Дрогобыча. Также непонятно, какой вклад внесла студия в приближение победы Украины.

Пост о награждении. Фото: скриншот

В комментариях пишут:

Комментарии украинцев. Фото: скриншот

Комментарии украинцев. Фото: скриншот

На сайте "Знак Качества" пишут, что это независимая комплексная программа ранжирования предприятий Украины на основании проведения социологических опросов граждан в разных регионах страны, онлайн-голосований в социальных сетях.

Посты украинцев. Фото: скриншот

Посты украинцев. Фото: скриншот

Напомним, известная украинская группа "Антитела" попала в серьезный скандал, связанный с военным. Так, один из участников коллектива не позволил воину ВСУ, потерявшему зрение на фронте, взять песню "Фортеця Бахмут" для его видео о войне.