Герои экономического фронта — украинцев возмутили премии для парикмахеров и астрологов
В социальных сетях разгорелся очередной скандал. Украинцев возмутила новая премия "Знак качества", благодаря которой "Героями экономического фронта" стали мастера маникюра, астрологи, парикмахеры и другие.
Об этом сообщают в соцсетях.
Герои экономического фронта
На странице конкурса говорится о достижениях компаний в деятельности, однако там нет ни одного сообщения о помощи бойцам ВСУ.
"BorisenkoNail студия школа ногтевой эстетики — Герой Экономического Фронта в Свете Военных Испытаний", — говорится в публикации на странице конкурса в Facebook.
Украинцы пишут:
Также званием Герой экономического фронта наградили производителя мебели Каменец-Подольского "Мебель Лайн". В сообщении речь не идет о том, что компания хоть как-то помогла ВСУ.
Свое отношение к этому украинцы выразили в комментариях:
Награду получила и студия волос Юлии Кушнир из Дрогобыча. Также непонятно, какой вклад внесла студия в приближение победы Украины.
В комментариях пишут:
На сайте "Знак Качества" пишут, что это независимая комплексная программа ранжирования предприятий Украины на основании проведения социологических опросов граждан в разных регионах страны, онлайн-голосований в социальных сетях.
Напомним, известная украинская группа "Антитела" попала в серьезный скандал, связанный с военным. Так, один из участников коллектива не позволил воину ВСУ, потерявшему зрение на фронте, взять песню "Фортеця Бахмут" для его видео о войне.
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