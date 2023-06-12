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"Герої в тилу": на Новини.LIVE стартує спецпроєкт про тих, хто перемагає без зброї в руках

12 червня 2023 06:45
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Спецпроект Новини.LIVE Герої в тилу: історії українців
Спецпроєкт Новини.LIVE "Герої в тилу". Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Відсьогодні стартує спецпроєкт Новини.LIVE про українців, які в тилу завдяки своїй щоденній роботі наближають перемогу. Ми розкажемо про людей тих професій, які рятують життя українців, не тримаючи зброю в руках. 

"Герої в тилу" — про рятувальників, пожежників, лікарів, волонтерів, співробітників об'єктів критичної інфраструктури. Про українців, які без зброї в руках перемагають ворога. 

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Ми покажемо вам героїчні історії людей, чиї імена ви маєте знати й запам'ятати назавжди. 

Вже сьогодні о 19:00 на ютуб-каналі Новини.LIVE перший випуск спецпроєкту — історія залізничника Дмитра Ярошенка, який зі своєю поїзною бригадою у 2014 здійснив останній рейс до Криму, а у лютому 2022-го евакуював людей з Києва. І вже восени здійснив переможний рейс до Херсона.

Про тисняву і перейми в евакуаційних потягах, про колег, які не перейшли на сторону окупанта, і про втрати серед залізничників — у першому фільмі "Герої в тилу". 

 

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