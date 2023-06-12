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"Герои в тылу": на Новини.LIVE стартует спецпроект о тех, кто побеждает без оружия в руках

12 июня 2023 06:45
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Спецпроект Новости.LIVE Герои в тылу: истории украинцев
Спецпроект Новини.LIVE "Герои в тылу". Фото: Новости.
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

С сегодняшнего дня стартует спецпроект Новини.LIVE об украинцах, которые в тылу благодаря своей ежедневной работе приближают победу. Мы расскажем о людях тех профессий, которые спасают жизнь украинцев, не держа оружие в руках.

"Герои в тылу" — о спасателях, пожарных, врачах, волонтерах, сотрудниках объектов критической инфраструктуры. Об украинцах, без оружия в руках побеждающих врага.

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Уже сегодня в 19:00 на ютуб-канале Новини.LIVE первый выпуск спецпроекта — история железнодорожника Дмитрия Ярошенко, который со своей поездной бригадой в 2014-м совершил последний  рейс в Крым, а в феврале 2022-го эвакуировал людей из Киева. И уже осенью сделал победный рейс в Херсон.

О давке и схватках в эвакуационных поездах, о коллегах, не перешедших на сторону оккупанта, и о потерях среди железнодорожников — в первом фильме "Герои в тылу".

 

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