Геї на фронті: реакція побратимів в лавах ЗСУ

Парад ЛГБТ. Фото: Facebook Військові ЛГБТ +

Усім відомо, що в лавах ЗСУ служать представники ЛГБТ спільноти, адже деякі з них відкрито про це говорять. Більше того, в соцмережах є групи, які розповідають про геїв та лесбіянок на фронті, підтримуючи їх. Однак, коли рік тому в Україні заговорили про узаконення одностатевих шлюбів, спираючись на проблеми таких неузаконених родин через війну, суспільство показало, що досі має упереджене ставлення до ЛГБТ.

Чи страждають геї в ЗСУ від дискримінації та травлі з боку побратимів, Новини.LIVE ексклюзивно розповів військовослужбовець Олександр, який відкрито говорить про свою орієнтацію.

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Військовослужбовець Олександр з ЛГБТ спільноти. Фото: Facebook

Камінг-аут на війні

Олександру 21 рік. На службі за контрактом він вже третій місяць. Каже, що пішов в армію з особистих морально-психологічних мотивів. Раніше працював будівельником, тепер він оператор-зв’язківець. Хлопець відкрито говорить про свою орієнтацію. Про те, що він гей, розповів і побратимам.

"Взагалі в ЗСУ дуже різний контингент, це і молоді, і старші, і люди з геть різних сфер життя. Багатьом насправді все одно, особливо якщо це десь в бойових частинах. Я коли зробив перед своїм взводом камінг-аут на навчаннях, то там були зі мною в більшості молоді хлопці. Їх реакція була така: "Тю, та ми давно здогадалися, нічо страшного", — розповів хлопець.

Він додав, що після навчань всі хлопці роз’їхалися на різні завдання. Вони досі тримають зв’язок і хвилюються один за одного.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр з ЛГБТ спільноти. Фото: Соцмережі

"В бойовій частині я ще не зробив камінг-аут, оскільки нещодавно тут. Але з розмов ставлення гомофобно-нейтральне, тобто я не чув, щоб хтось казав про знищення геїв чи щось типу того. Але більшість геїв називає "підорами", — розповів військовослужбовець.

Хлопець планує розповісти про свою орієнтацію побратимам, коли вони будуть на бойових позиціях. Впевнений, що там їм буде не до обговорень цієї теми.

"Тут ніби нормальне молоде керівництво, тож навіть не знаю, що очікувати", — поділився він.

Втрати через орієнтацію

Олександр каже, що до нього в армії хороше ставлення. Його ніхто не обзивав. Більше того, після знайомства деякі люди змінюють думку про геїв, заявляючи: "Пофіг, хто кого любить, все залежить від того, яка людина". Однак у цивільному житті хлопець через орієнтацію втратив найкращого друга.

"Друг дитинства відвернувся від мене повністю. Це більше не приниження були, а тупі жарти", — коротко поділився спогадом Олександр.

Геї на війні: мовчазна статистика

"ЛГБТ військових я багато знаю, починаючи з особистих спілкувань, закінчуючи тим самим ахіловим братством, де більше як 200 учасників. А з тих, з ким особисто спілкуюсь, більшість і не знає про ахіл. А ще дуже багато прихованих, хто ніде не світиться", — поділився Олександр.

Він додав, що його хлопець теж військовий, який перед побратимами робить камінг-аут. Пара планує узаконити партнерство, якщо ухвалять відповідний закон. Якщо ні, то за першої нагоди поїдуть одружуватися за кордон.