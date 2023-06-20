Геи на фронте: реакция собратьев в рядах ВСУ

Совет ЛГБТ. Фото: Facebook Военные ЛГБТ +

Всем известно, что в рядах ВСУ служат представители ЛГБТ сообщества, ведь некоторые открыто об этом говорят. Более того, в соцсетях есть группы, рассказывающие о геях и лесбиянках на фронте, поддерживая их. Однако, когда год назад в Украине заговорили об узаконении однополых браков, опираясь на проблемы таких неузаконенных семей из-за войны, общество показало, что до сих у него предвзятое отношение к ЛГБТ.

Страдают ли геи в ВСУ от дискриминации и травли со стороны собратьев, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал военнослужащий Александр, открыто говорящий о своей ориентации.

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Военнослужащий Александр из ЛГБТ сообщества. Фото: Facebook

Каминг-аут на войне

Александру 21 год. На службе по контракту он уже третий месяц. Говорит, что ушел в армию по личным морально-психологическим мотивам. Раньше работал строителем, теперь он оператор-связист. Парень открыто говорит о своей ориентации. О том, что он гей, рассказал и побратимам.

"Вообще, в ВСУ очень разный контингент, это и молодые, и старшие, и люди из разных сфер жизни. Многим на самом деле все равно, особенно если это где-то в боевых частях. Я когда сделал перед своим взводом каминг-аут на учениях, то там были со мной в большинстве молодые ребята, их реакция была такова: "Тю, да мы давно догадывались, ничего страшного", — рассказал парень.

Он добавил, что после учений все парни разъехались на разные задачи. Они до сих пор держат связь и переживают друг за друга.

Военнослужащий ВСУ Александр из ЛГБТ сообщества. Фото: Соцсети

"В боевой части я еще не сделал каминг-аут, так как недавно здесь. Но по разговорам отношение гомофобно-нейтральное, то есть я не слышал, чтобы кто-то говорил об уничтожении геев или что-то типа того. Но большинство геев называет "пидорами", — рассказал военнослужащий.

Парень планирует рассказать о своей ориентации побратимам, когда они будут на боевых позициях. Уверен, что там им будет не до обсуждений этой темы.

"Здесь нормальное молодое руководство, поэтому даже не знаю, что ожидать", — поделился он.

Потери из-за ориентации

Александр говорит, что к нему в армии хорошее отношение. Его никто не обзывал. Более того, после знакомства некоторые люди меняют мнение о геях, заявляя: "Пофиг, кто кого любит, все зависит от того, какой человек". Однако в гражданской жизни парень из-за ориентации потерял лучшего друга.

"Друг детства отвернулся от меня полностью. Это больше не унижения были, а тупые шутки", — коротко поделился воспоминанием Александр.

Геи на войне: молчаливая статистика

"ЛГБТ военных я много знаю, начиная с личного общения, заканчивая тем самым ахилловом братством, где более 200 участников. А с тем, с кем лично общаюсь, большинство и не знает об ахилле. А еще очень много скрытых, кто нигде не светится", — поделился Александр.

Он добавил, что его парень тоже военный, который перед собратьями совершает каминг-аут. Пара планирует узаконить партнерство, если будет принят соответствующий закон. Если нет, то при первой возможности поедут жениться за границу.