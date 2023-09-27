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"Глибоко шкодуємо": Трюдо вибачився через запрошення ветерана СС "Галичина"

27 вересня 2023 21:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Глибоко шкодуємо": Трюдо вибачився через запрошення ветерана СС "Галичина"
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: REUTERS / Mark Blinch
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо від імені країни вибачився за запрошення і визнання на засіданні парламенту 98-річного Ярослава Гуньки. Як стало відомо, він служив в українській дивізії "Галичина", що входила у склад військ "Ваффен СС" Німеччини у 1943–1945 роках.

Про це пише CBC News.

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Зазначається, що він був присутній під час візиту до країни Президента України Володимира Зеленського.

Вибачення від Канади

"Усі ми, хто був у цій палаті в п’ятницю, глибоко шкодуємо, що стояли і аплодували, хоча ми робили це, не усвідомлюючи контексту", — зауважив він в коментарі для журналістів.

За його словами, таке вшанування є "глибоко, глибоко болюче" саме для євреїв, поляків, ромів, ЛГБТ-спільноти та інших груп людей, які стали жертвами нацистського режиму під час Другої світової війни.

"Це було жахливе порушення пам'яті мільйонів людей, які загинули в Голокості", — зауважив він.

Пропаганда РФ

Трюдо додав, що Канада "глибоко шкодує" через те, що Володимир Зеленський був зображений на образі, де він аплодує Гуньці, який використали для своєї брехливої інформації російські пропагандисти. 

Нагадаємо, спікер нижньої палати громад Канади Ентоні Рота йде у відставку. Це він зробив після того, як запросив 98-річного Ярослава Гуньку, який служив у дивізії СС "Галичина", до парламенту на виступ Президента України Володимира Зеленського.

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