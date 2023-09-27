"Глубоко сожалеем": Трюдо извинился из-за приглашения ветерана СС "Галичина"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS / Mark Blinch

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо от имени страны принес извинения за приглашение и признание на заседании парламента 98-летнего Ярослава Гуньки. Как стало известно, он служил в украинской дивизии "Галичина", входившей в состав войск "Ваффен СС" Германии в 1943-1945 годах.

Об этом пишет CBC News.

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Отмечается, что он присутствовал во время визита в страну Президента Украины Владимира Зеленского.

Извинения от Канады

"Все мы, кто был в этой палате в пятницу, глубоко сожалеем, что стояли и аплодировали, хотя мы делали это, не отдавая себе отчета в контексте", — отметил он в комментарии для журналистов.

По его словам, такое чествование "глубоко, глубоко болезненно" именно для евреев, поляков, ромов, ЛГБТ-сообщества и других групп людей, которые стали жертвами нацистского режима во время Второй мировой войны.

"Это было ужасное нарушение памяти миллионов людей, погибших в Холокосте", — отметил он.

Пропаганда РФ

Трюдо добавил, что Канада "глубоко жалеет" из-за того, что Владимир Зеленский был изображен на образе, где он аплодирует Гуньке, который использовали для своей лживой информации российские пропагандисты.

Напомним, спикер нижней палаты общин Канады Энтони Рота уходит в отставку. Это он сделал после того, как пригласил 98-летнего Ярослава Гуньку, который служил в дивизии СС "Галичина", в парламент на выступление Президента Украины Владимира Зеленского.