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Голова МВС відреагував на скандал навколо свого заступника

28 жовтня 2023 20:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Голова МВС відреагував на скандал навколо свого заступника
Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек. Фото: Скріншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Міністерстві внутрішніх справ відреагували на скандал навколо заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека. У міністерстві запевнили, що у разі підтвердження підозр, оприлюднених журналістами, буде вжито належних заходів. Наразі ж його усунуто від виконання службових обов'язків.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

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Заява голови МВС Ігоря Клменка. Фото: Скриншот

Заява МВС щодо скандалу навколо Тишлека

"Дмитро Тишлек після опублікованого журналістського розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформацію", — говориться у повідомленні.

В МВС також запевнили, що кримінальне провадження вже триває. Про його результати повідомлять негайно.

"Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на запитання. Бо сумніви у вірності Державі та Присязі — неприпустимі. Особливо в час війни", — підкреслив Клименко.

Голова МВС також запевнив, що якщо озвучені в ЗМІ факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека буде вжито невідкладні та жорсткі управлінські рішення. 

"А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обовʼязків", — зазначив Клименко.

В чому підозрюють Тишлека

Нагадуємо, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек вирішив звернутися до Державного бюро розслідувань, аби співробітники відомства перевірили інформацію журналістів Bihus.Info про його користування нерухомістю та автомобілем сім'ї партнера керівника ростовського кримінального угрупування. Також це стосується й інформації щодо паспорту РФ у його дружини.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек орендує житло в російського бізнесмена. Його родичі, зокрема дружина, мають паспорт РФ, а теща свідомо підтримує війну та відвідує тимчасово окупований Крим. 

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