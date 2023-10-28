Глава МВД отреагировал на скандал вокруг своего заместителя
В Министерстве внутренних дел отреагировали на скандал вокруг замглавы Национальной полиции Дмитрия Тишлека. В министерстве заверили, что в случае подтверждения подозрений, обнародованных журналистами, будут предприняты надлежащие меры. Пока же он отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Заявление МВД по поводу скандала вокруг Тишлека
"Дмитрий Тишлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию", — говорится в сообщении.
В МВД также заверили, что уголовное производство уже продолжается. О его результатах сообщат немедленно.
"Я лично с нетерпением ожидаю результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Потому что сомнения в верности Государству и Присяге — недопустимы. Особенно во время войны", — подчеркнул Клименко.
Глава МВД также заверил, что если озвученные в СМИ факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения.
"А до получения выводов следствия он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей", — отметил Клименко.
В чем подозревают Тишлека
Напомним, что заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек решил обратиться в Государственное бюро расследований, чтобы сотрудники ведомства проверили информацию журналистов Bihus.Info о его пользовании недвижимостью и автомобилем семьи партнера руководителя ростовской криминальной группировки. Также это касается и информации о паспорте РФ у его супруги.
Ранее мы сообщали, что стало известно, что замглавы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек арендует жилье у российского бизнесмена. Его родственники, в частности жена, имеют паспорт РФ, а теща сознательно поддерживает войну и посещает временно оккупированный Крым.
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