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Глава МВД отреагировал на скандал вокруг своего заместителя

28 октября 2023 20:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Глава МВД отреагировал на скандал вокруг своего заместителя
Заместитель председателя Нацполиции Дмитрий Тишлек. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Министерстве внутренних дел отреагировали на скандал вокруг замглавы Национальной полиции Дмитрия Тишлека. В министерстве заверили, что в случае подтверждения подозрений, обнародованных журналистами, будут предприняты надлежащие меры. Пока же он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

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Заявление главы МВД Игоря Клменко. Фото: Скриншот

Заявление МВД по поводу скандала вокруг Тишлека

"Дмитрий Тишлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию", — говорится в сообщении.

В МВД также заверили, что уголовное производство уже продолжается. О его результатах сообщат немедленно.

"Я лично с нетерпением ожидаю результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Потому что сомнения в верности Государству и Присяге — недопустимы. Особенно во время войны", — подчеркнул Клименко.

Глава МВД также заверил, что если озвученные в СМИ факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения.

"А до получения выводов следствия он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей", — отметил Клименко.

В чем подозревают Тишлека

Напомним, что заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек решил обратиться в Государственное бюро расследований, чтобы сотрудники ведомства проверили информацию журналистов Bihus.Info о его пользовании недвижимостью и автомобилем семьи партнера руководителя ростовской криминальной группировки. Также это касается и информации о паспорте РФ у его супруги.

Ранее мы сообщали, что стало известно, что замглавы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек арендует жилье у российского бизнесмена. Его родственники, в частности жена, имеют паспорт РФ, а теща сознательно поддерживает войну и посещает временно оккупированный Крым.

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