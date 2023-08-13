Головні новини 13 серпня: події та підсумки

Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, чому зволікає з рішенням про передачу крилатих ракет Taurus для України. Він підтвердив інформацію про те, що наразі розглядається питання про технічне обмеження дальності польоту ракет. Крім того, внаслідок обстрілу росіянами Херсонщини загинула родина.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 13 серпня, які ви могли пропустити.

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Росіяни здійснили черговий обстріл Херсонщини, загинула родина

У неділю, 13 серпня, російські окупанти обстріляли селище Широка Балка Херсонської області. Внаслідок цього загинуло подружжя і двоє їхніх дітей — дочці було 23 дні, сину 12 років.

Співробітник ДСНС біля знищеного обстрілами будинку. Фото: ДСНС

У Росії горів склад одного з місцевих підприємств

У неділю, 13 серпня, у Підмосков'ї палає склад одного з місцевих підприємств. Що саме спричинило пожежу — з'ясовується.

Пожежа у Підмосков'ї. Фото: росЗМІ

Шольц розповів, чому зволікає з рішенням про передачу Taurus для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, чому зволікає з рішенням про передачу крилатих ракет Taurus для України.

Він підтвердив інформацію про те, що наразі розглядається питання про технічне обмеження дальності польоту ракет. За його словами, він не хоче, щоб його квапили з рішенням.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Karina Hessland-Wissel

Rheinmetall надасть Україні розвідувальні дрони Luna NG

Німецький концерн Rheinmetall до кінця 2023 року направить в Україну новітню безпілотну систему під назвою Luna New Generation. Комплектація містить станцію контролю на землі, кілька дронів, пускову установку і військово-транспортні засоби.

Розвідувальний дрон Luna NG. Фото: building-tech.org

Київський суд продовжив строк дії обов'язків митрополита Павла

Солом'янський районний суд Києва продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ МП Павла. Йдеться про щонайменше два місяці.

Митрополит УПЦ МП Павло. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

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