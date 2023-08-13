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Главные новости Украины 13 августа: Шольц о ракетах Taurus для Украины и обстрел Херсонщины

13 августа 2023 21:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Главные новости 13 августа: события и итоги
Олаф Шольц. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему медлит с решением о передаче крылатых ракет Taurus для Украины. Он подтвердил информацию о том, что рассматривается вопрос о техническом ограничении дальности полета ракет. Кроме того, в результате обстрела россиянами Херсонщины погибла семья.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 13 августа, которые вы могли пропустить.

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Россияне совершили очередной обстрел Херсонщины, погибла семья

В воскресенье, 13 августа, российские оккупанты обстреляли поселок Широкая Балка Херсонской области. В результате погибли супруги и двое их детей — дочери было 23 дня, сыну 12 лет.

Сотрудник ГСЧС у уничтоженного обстрелами дома. Фото: ГСЧС

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В воскресенье, 13 августа, в Подмосковье горит склад одного из местных предприятий. Что именно привело к пожару — выясняется.

Пожар в Подмосковье. Фото: росСМИ

Шольц рассказал, почему медлит с решением о передаче Taurus для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему медлит с решением о передаче крылатых ракет Taurus для Украины.

Он подтвердил информацию о том, что рассматривается вопрос о техническом ограничении дальности полета ракет. По его словам, он не хочет, чтобы его торопили с решением.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Karina Hessland-Wissel

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Разведывательный дрон Luna NG. Фото: building-tech.org

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