Главные новости 13 августа: события и итоги

Главные новости Украины 13 августа: Шольц о ракетах Taurus для Украины и обстрел Херсонщины
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему медлит с решением о передаче крылатых ракет Taurus для Украины. Он подтвердил информацию о том, что рассматривается вопрос о техническом ограничении дальности полета ракет. Кроме того, в результате обстрела россиянами Херсонщины погибла семья.
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Россияне совершили очередной обстрел Херсонщины, погибла семья
В воскресенье, 13 августа, российские оккупанты обстреляли поселок Широкая Балка Херсонской области. В результате погибли супруги и двое их детей — дочери было 23 дня, сыну 12 лет.
В России горел склад одного из местных предприятий
В воскресенье, 13 августа, в Подмосковье горит склад одного из местных предприятий. Что именно привело к пожару — выясняется.
Шольц рассказал, почему медлит с решением о передаче Taurus для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, почему медлит с решением о передаче крылатых ракет Taurus для Украины.
Он подтвердил информацию о том, что рассматривается вопрос о техническом ограничении дальности полета ракет. По его словам, он не хочет, чтобы его торопили с решением.
Rheinmetall предоставит Украине разведывательные дроны Luna NG
Немецкий концерн Rheinmetall до конца 2023 г. направит в Украину новейшую беспилотную систему под названием Luna New Generation. Комплектация включает станцию контроля на земле, несколько дронов, пусковую установку и военно-транспортные средства.
Киевский суд продлил срок действия обязанностей митрополита Павла
Соломенский районный суд Киева продлил срок действия обязанностей митрополита УПЦ МП Павла. Речь идет не менее двух месяцев.
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