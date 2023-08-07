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Головні новини 7 серпня: підсумки саміту в Джидді та повернення військових з полону

7 серпня 2023 21:40
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Головні новини 7 серпня: події та підсумки
Українські військові, яких повернули з полону. Фото: Telegram Андрія Єрмака
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У понеділок, 7 серпня, Україна змогла повернути з полону ще 22 військових, а Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. За його словами, розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, які були отримані з Росії.

Новини.LIVE зібрав для вас всі важливі новини 7 серпня, які ви могли пропустити.

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Росіяни обстріляли село на Харківщині

Війна
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Фото: ДСНС

Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, 7 серпня загарбники обстріляли село Кучерівка на Харківщині. 

"Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей", — повідомив Єрмак.

Повернення військових з полону

Війна
Військові, яких повернули з російського полону. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Сьогодні, 7 серпня, Україні вдалося повернути з російського полону ще 22 військових. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Підсумки саміту у Джидді

Війна
Українські військові на фронті. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi

Міжнародний саміт у Джидді не вплине на військову складову російсько-українського конфлікту. Війна триватиме незалежно від політичних підсумків зустрічі, зупинити її не так вже й просто.

Зеленський на селекторі заслухав дані, отримані з РФ

Зеленський
Зеленський на нараді. Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 7 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. За його словами, розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, які були отримані з Росії.

Україна не буде продовжувати війну на території РФ

Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації. 

Глава держави зазначив, що Росія, на відміну від України, може закінчити цю війну швидше та без зайвих жертв. За його словами, для цього окупанти повинні залишити територію нашої країни.

Світлана Лобода заспівала російською з українським прапором на плечах

Світлана Лобода
Світлана Лобода. Фото: скриншот з відео

Відома українська співачка Світлана Лобода потрапила в гучний скандал під час свого нещодавнього концерту. Під час свого виступу популярна артистка виконала хіти російською мовою, одягнувши на себе український прапор.

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