Главные новости 7 августа: события и итоги

Главные новости 7 августа: итоги саммита в Джидде и возвращение военных из плена
В понедельник, 7 августа, Украина смогла вернуть из плена еще 22 военных, а Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. По его словам, разведки, ГУР и СВР, довели до сведения данные, полученные из России.
Новини.LIVE собрал для вас все важные новости 7 августа, которые вы могли пропустить.
Россияне обстреляли село в Харьковской области
Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 7 августа захватчики обстреляли село Кучеривка Харьковской области.
"Известно о двух погибших и трех раненых людях", — сообщил Ермак.
Возвращение военных из плена
Сегодня, 7 августа, Украине удалось вернуть из российского плена еще 22 военных. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.
Итоги саммита в Джидде
Международный саммит в Джидде не повлияет на военную составляющую российско-украинского конфликта. Война будет продолжаться независимо от политических итогов встречи, остановить ее не так-то просто.
Зеленский на селекторе заслушал данные, полученные из РФ
Сегодня, 7 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. По его словам, разведки, ГУР и СВР, довели до сведения данные, полученные из России.
Украина не будет продолжать войну на территории РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена продолжать войну на территории Российской Федерации.
Глава государства отметил, что Россия, в отличие от Украины, может закончить эту войну быстрее и без лишних жертв. По его словам, для этого оккупанты должны покинуть территорию нашей страны.
Светлана Лобода спела по-русски с украинским флагом на плечах
Известная украинская певица Светлана Лобода попала в громкий скандал во время недавнего концерта. Во время своего выступления популярная артистка исполнила хиты на русском языке, надев украинский флаг.
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