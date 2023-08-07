Главные новости 7 августа: события и итоги

Украинские военные, которых вернули из плена. Фото: Telegram Андрея Ермака

В понедельник, 7 августа, Украина смогла вернуть из плена еще 22 военных, а Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. По его словам, разведки, ГУР и СВР, довели до сведения данные, полученные из России.

Новини.LIVE собрал для вас все важные новости 7 августа, которые вы могли пропустить.

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Россияне обстреляли село в Харьковской области

Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 7 августа захватчики обстреляли село Кучеривка Харьковской области.

"Известно о двух погибших и трех раненых людях", — сообщил Ермак.

Возвращение военных из плена

Военные, которых вернули из российского плена. Фото: Telegram Андрея Ермака

Сегодня, 7 августа, Украине удалось вернуть из российского плена еще 22 военных. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Итоги саммита в Джидде

Украинские военные на фронте. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi

Международный саммит в Джидде не повлияет на военную составляющую российско-украинского конфликта. Война будет продолжаться независимо от политических итогов встречи, остановить ее не так-то просто.

Зеленский на селекторе заслушал данные, полученные из РФ

Зеленский на совещании. Фото: Офис Президента

Сегодня, 7 августа Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. По его словам, разведки, ГУР и СВР, довели до сведения данные, полученные из России.

Украина не будет продолжать войну на территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена продолжать войну на территории Российской Федерации.

Глава государства отметил, что Россия, в отличие от Украины, может закончить эту войну быстрее и без лишних жертв. По его словам, для этого оккупанты должны покинуть территорию нашей страны.

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