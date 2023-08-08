Головні новини 8 серпня: події та підсумки

Вручення повістки. Фото: АрміяInform

Сьогодні, 8 серпня, у мережі розгорівся скандал через законопроєкт, яким пропонується викликати чоловіків до ТЦК не врученням повістки, а через телефон або Інтернет. Також стало відомо, що якась країна придбала в Бельгії 50 танків Leopard 1 та передала для України.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 8 серпня, які ви могли пропустити.

Читайте також:

Кількість жертв внаслідок обстрілу Покровська зросла

Внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Покровську загинуло семеро людей. Ще 81 людина поранена, серед них двоє дітей.

Наслідки удару по Покровську. Фото: REUTERS

Мобілізація телефоном: автор скандального закону розповів ексклюзивні деталі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 9566, яким пропонується викликати чоловіків до ТЦК не врученням повістки, а через телефон або Інтернет. В мережі громадяни активно почали критикувати таку ініціативу, однак автор документа нардеп Георгій Мазурашу називає це маніпуляцією. Свою реакцію на критику він розповів ексклюзивно для Новини.LIVE.

Народний депутат України від "Слуги народу" Георгій Мазурашу. Фото: Facebook

Єрмак представив для ЗМІ філософію Формули миру, яку обговорили в Джидді

Команда Офісу Президента зустрілася з представниками українських та іноземних ЗМІ. Керівник ОП Андрій Єрмак представив філософію кожного пункту Формули миру, яку обговорювали в Джидді.

Зустріч з представниками ЗМІ. Фото: t.me/ermaka2022

СБУ та НАБУ викрили нардепа, який продавав землю Нацакадемії аграрних наук

Співробітники Національного антикорупційного бюро у співпраці зі Службою безпеки виявили факти корупції, пов’язані з народним депутатом України. Посадовець за 85 тисяч доларів продавав землю Національній академії аграрних наук.

СБУ та НАБУ проводять розслідування. Фото: СБУ

РФ майже наполовину спустошила найбільший радянський склад боєприпасів

З початку війни в Україні Росія активувала приблизно 40% із запасів старої радянської військової техніки, що зберігаються на найбільшому об'єкті для зберігання — базі "Вагжаново", розташованій у Бурятії. Дослідження, проведене на основі аналізу зображень із супутника Google Earth, показало, що за п'ять місяців до початку російської інтервенції, на базі "Вагжаново" налічувалося приблизно 3840 одиниць військової техніки.

Склад боєприпасів РФ у Бурятії. Фото: росЗМІ

Невідома країна викупила в Бельгії 50 танків Leopard 1 та передала Україні

Якась країна викупила у Бельгії 50 танків Leopard 1. Вона вирішила передати військову техніку для України.

Танк Leopard. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Більше актуальних новин України та світу читайте на нашому сайті Новини.LIVE!