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Головні новини 8 серпня: мобілізація телефоном та танки для України

8 серпня 2023 21:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Головні новини 8 серпня: події та підсумки
Вручення повістки. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 8 серпня, у мережі розгорівся скандал через законопроєкт, яким пропонується викликати чоловіків до ТЦК не врученням повістки, а через телефон або Інтернет. Також стало відомо, що якась країна придбала в Бельгії 50 танків Leopard 1 та передала для України.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 8 серпня, які ви могли пропустити.

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