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Главные новости 8 августа: мобилизация по телефону и танки для Украины

8 августа 2023 21:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Главные новости 8 августа: события и итоги
Вручение повестки. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 8 августа, в сети разгорелся скандал из-за законопроекта, которым предлагается вызывать мужчин в ТЦК не вручением повестки, а через телефон или Интернет. Также стало известно, что какая-то страна приобрела в Бельгии 50 танков Leopard 1 и передала для Украины.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 8 августа, которые вы могли пропустить.

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Последствия удара по Покровску. Фото: REUTERS

Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 9566, которым предлагается вызывать мужчин в ТЦК не вручением повестки, а через телефон или Интернет. В сети граждане активно начали критиковать подобную инициативу, однако автор документа нардеп Георгий Мазурашу называет это манипуляцией. Свою реакцию на критику он рассказал эксклюзивно для Новини.LIVE.

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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Фото: Facebook

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Состав боеприпасов РФ в Бурятии. Фото: росСМИ

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Какая-то страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1. Она решила передать военную технику Украине.

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Танк Leopard. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

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