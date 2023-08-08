Главные новости 8 августа: события и итоги

Вручение повестки. Фото: АрмияInform

Сегодня, 8 августа, в сети разгорелся скандал из-за законопроекта, которым предлагается вызывать мужчин в ТЦК не вручением повестки, а через телефон или Интернет. Также стало известно, что какая-то страна приобрела в Бельгии 50 танков Leopard 1 и передала для Украины.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 8 августа, которые вы могли пропустить.

Читайте также:

Количество жертв в результате обстрела Покровска возросло

В результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в Покровске погибли семь человек. Еще 81 человек ранен, среди них двое детей.

Последствия удара по Покровску. Фото: REUTERS

Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 9566, которым предлагается вызывать мужчин в ТЦК не вручением повестки, а через телефон или Интернет. В сети граждане активно начали критиковать подобную инициативу, однако автор документа нардеп Георгий Мазурашу называет это манипуляцией. Свою реакцию на критику он рассказал эксклюзивно для Новини.LIVE.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Георгий Мазурашу. Фото: Facebook

Ермак представил для СМИ философию Формулы мира, которую обсудили в Джидде

Команда Офиса Президента встретилась с представителями украинских и зарубежных СМИ. Руководитель ОП Андрей Ермак представил философию каждого пункта Формулы мира, которую обсуждали в Джидде.

Встреча с представителями СМИ. Фото: t.me/ermaka2022

СБУ и НАБУ разоблачили нардепа, продававшего землю Нацакадемии аграрных наук

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в сотрудничестве со Службой безопасности обнаружили факты коррупции, связанные с народным депутатом Украины. Чиновник за 85 тысяч долларов продавал землю Национальной академии аграрных наук.

СБУ и НАБУ проводят расследование. Фото: СБУ

РФ почти наполовину опустошила самый большой советский склад боеприпасов

С начала войны в Украине Россия активировала примерно 40% из запасов старой советской военной техники, хранящихся на крупнейшем объекте для хранения — базе "Вагжаново", расположенной в Бурятии. Исследование, проведенное на основе анализа изображений со спутника Google Earth, показало, что за пять месяцев до начала российской интервенции, на базе "Вагжаново" насчитывалось примерно 3840 единиц военной техники.

Состав боеприпасов РФ в Бурятии. Фото: росСМИ

Неизвестная страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1 и передала Украине

Какая-то страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1. Она решила передать военную технику Украине.

Танк Leopard. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Больше актуальных новостей Украины и мира читайте на нашем сайте Новини.LIVE!