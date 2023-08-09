Головні новини 9 серпня: події та підсумки Новини.LIVE

Головні новини 9 серпня: Ставка Зеленського та вибухи у Московській області
У середу, 9 серпня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, а нардепу Дубінському повідомили про підозру. Також цього дня у Московській області пролунав потужний вибух на заводі, який займався виробництвом приладів для силових структур.
Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 9 серпня, які ви могли пропустити.
Росіяни цинічно обстріляли Дніпропетровщину
Російські терористи продовжують обстрілювати мирне населення. У ніч з 8 на 9 серпня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. У Нікополі загинув юнак.
У Московській області прогримів потужний вибух
У середу, 9 серпня, у Московській області пролунав вибух на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. У Росії повідомили, що це атака безпілотника. У сусідніх будинках повилітали вікна, а в небо піднялись величезні хмари чорного диму.
Контрнаступ ЗСУ і ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Вона була присвячена контрнаступу ЗСУ.
Нардепу Дубінському оголосили підозру
Народному депутату Олександру Дубінському повідомили про підозру. Його підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито на лікування.
"Гонщиків" у містах чекають великі штрафи
У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який встановлює адміністративну відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму. За перше порушення передбачений штраф, за повторне — штраф та позбавлення прав.
Більше актуальних новин України та світу читайте на нашому сайті Новини.LIVE!