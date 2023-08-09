Головні новини 9 серпня: події та підсумки Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У середу, 9 серпня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, а нардепу Дубінському повідомили про підозру. Також цього дня у Московській області пролунав потужний вибух на заводі, який займався виробництвом приладів для силових структур.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 9 серпня, які ви могли пропустити.

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Росіяни цинічно обстріляли Дніпропетровщину

Російські терористи продовжують обстрілювати мирне населення. У ніч з 8 на 9 серпня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. У Нікополі загинув юнак.

Наслідки нічних обстрілів Дніпропетровської області. Фото: ДОР

У Московській області прогримів потужний вибух

У середу, 9 серпня, у Московській області пролунав вибух на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. У Росії повідомили, що це атака безпілотника. У сусідніх будинках повилітали вікна, а в небо піднялись величезні хмари чорного диму.

Наслідки вибуху у Московській області. Фото: росЗМІ

Контрнаступ ЗСУ і ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Вона була присвячена контрнаступу ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Нардепу Дубінському оголосили підозру

Народному депутату Олександру Дубінському повідомили про підозру. Його підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито на лікування.

Нардеп Олександр Дубінський. Фото: google

"Гонщиків" у містах чекають великі штрафи

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який встановлює адміністративну відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму. За перше порушення передбачений штраф, за повторне — штраф та позбавлення прав.

Центр столиці, де автомобілісти часто перевищують допустимий рівень шуму. Фото: Олег Переверзєв

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