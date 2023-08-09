Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Головні новини 9 серпня: Ставка Зеленського та вибухи у Московській області arrow

Головні новини 9 серпня: Ставка Зеленського та вибухи у Московській області

9 серпня 2023 21:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Головні новини 9 серпня: події та підсумки Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 9 серпня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, а нардепу Дубінському повідомили про підозру. Також цього дня у Московській області пролунав потужний вибух на заводі, який займався виробництвом приладів для силових структур.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 9 серпня, які ви могли пропустити.

Читайте також:

Росіяни цинічно обстріляли Дніпропетровщину

Російські терористи продовжують обстрілювати мирне населення. У ніч з 8 на 9 серпня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. У Нікополі загинув юнак.

null
Наслідки нічних обстрілів Дніпропетровської області. Фото: ДОР

У Московській області прогримів потужний вибух

У середу, 9 серпня, у Московській області пролунав вибух на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді. У Росії повідомили, що це атака безпілотника. У сусідніх будинках повилітали вікна, а в небо піднялись величезні хмари чорного диму. 

null
Наслідки вибуху у Московській області. Фото: росЗМІ

Контрнаступ ЗСУ і ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Вона була присвячена контрнаступу ЗСУ. 

null
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Нардепу Дубінському оголосили підозру

Народному депутату Олександру Дубінському повідомили про підозру. Його підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито на лікування.

null
Нардеп Олександр Дубінський. Фото: google

"Гонщиків" у містах чекають великі штрафи

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який встановлює адміністративну відповідальність за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму. За перше порушення передбачений штраф, за повторне — штраф та позбавлення прав. 

null
Центр столиці, де автомобілісти часто перевищують допустимий рівень шуму. Фото: Олег Переверзєв

Більше актуальних новин України та світу читайте на нашому сайті Новини.LIVE!

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Законно чи ні: юрист пояснив, чи зможуть чоловіків не випускати з країни після війни

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз