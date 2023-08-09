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Главные новости 9 августа: Ставка Зеленского и взрывы в Московской области

9 августа 2023 21:40
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Козюк Татьяна
редактор
Главные новости 9 августа: события и итоги Новини.LIVE
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, а нардепу Дубинскому сообщили о подозрении. Также в этот день в Московской области прогремел мощный взрыв на заводе, который занимался производством приборов для силовых структур.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 9 августа, которые вы могли пропустить.

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Последствия ночных обстрелов в Днепропетровской области. Фото: ДОР

В Московской области прогремел мощный взрыв

В среду, 9 августа, в Московской области прогремел взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. В России сообщили, что это атака беспилотника. В соседних домах вылетели окна, а в небо поднялись огромные тучи черного дыма.

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Результаты взрыва в Московской области. Фото: росСМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Она была посвящена контрнаступлению ВСУ.

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