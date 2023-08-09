Главные новости 9 августа: события и итоги Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В среду, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, а нардепу Дубинскому сообщили о подозрении. Также в этот день в Московской области прогремел мощный взрыв на заводе, который занимался производством приборов для силовых структур.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 9 августа, которые вы могли пропустить.

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Россияне цинично обстреляли Днепропетровщину

Российские террористы продолжают обстреливать мирное население. В ночь с 8 на 9 августа оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В Никополе погиб юноша.

Последствия ночных обстрелов в Днепропетровской области. Фото: ДОР

В Московской области прогремел мощный взрыв

В среду, 9 августа, в Московской области прогремел взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. В России сообщили, что это атака беспилотника. В соседних домах вылетели окна, а в небо поднялись огромные тучи черного дыма.

Результаты взрыва в Московской области. Фото: росСМИ

Контрнаступление ВСУ и ситуация на фронте: Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Она была посвящена контрнаступлению ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Нардепу Дубинскому объявили подозрение

Народному депутату Александру Дубинскому сообщили о подозрении. Его подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы на лечение.

Нардеп Александр Дубинский. Фото: google

"Гонщиков" в городах ждут большие штрафы

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, устанавливающий административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума. За первое нарушение предусмотрен штраф, за повторное — штраф и лишение прав.

Центр столицы, где автомобилисты часто превышают допустимый уровень шума. Фото: Олег Переверзев

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