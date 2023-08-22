Головні новини на 22 серпня: план звільнення Криму та закон про військову поліцію

Головні новини на 22 серпня. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 серпня, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як Україна звільнятиме Крим. Також військовий експерт Дмитро Снєгирьов відповів, чи потрібен зараз закон про військову поліцію. Своєю чергою голова ОП Андрій Єрмак підбив підсумки саміту Україна-Балкани.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 22 серпня, які ви могли пропустити.

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Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, інших варіантів немає, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: google

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнятиме Крим лише військовим шляхом. Вигнавши силою РФ з півострова, можна розраховувати на гарантії безпеки.

Чи потрібен зараз закон про військову поліцію: пояснення експерта

Український військовослужбовець. Фото: ЗСУ

Поява військової поліції в Україні є давно актуальним питанням. А в умовах нинішньої російсько-української війни затягувати зі створенням цієї структури в складі Міноборони просто неприпустимо.

Єрмак підбив підсумки саміту Україна-Балкани: чого вдалося досягти

Саміт Україна-Балкани в Афінах. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський учора, 21 серпня, прибув до Греції на саміт Україна-Балкани. Стало відомо, чого вдалося досягти під час зустрічі.

У Києві з рейок зійшов вагон трамваю: є постраждалі

Вагон трамваю, який зійшов з рейок на Дарниці. Фото: Оперативна Україна інфо

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Одеський порт. Фото: ДП "Одеський порт"

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