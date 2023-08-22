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Головні новини на 22 серпня: план звільнення Криму та закон про військову поліцію

22 серпня 2023 21:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Головні новини на 22 серпня: план звільнення Криму та закон про військову поліцію
Головні новини на 22 серпня. Колаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 22 серпня, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як Україна звільнятиме Крим. Також військовий експерт Дмитро Снєгирьов відповів, чи потрібен зараз закон про військову поліцію. Своєю чергою голова ОП Андрій Єрмак підбив підсумки саміту Україна-Балкани.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 22 серпня, які ви могли пропустити.

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