Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции

Главные новости на 22 августа. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 22 августа, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как Украина будет освобождать Крым. Также военный эксперт Дмитрий Снегирев ответил, нужен ли сейчас закон о военной полиции. В свою очередь глава ОП Андрей Ермак подвел итоги саммита Украина-Балканы.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 22 августа, которые вы могли пропустить.

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Украина будет освобождать Крым военным путем, других вариантов нет, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: google

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет освобождать Крым только военным путем. Изгнав силой РФ с полуострова, можно рассчитывать на гарантии сохранности.

Нужен ли сейчас закон о военной полиции: объяснение эксперта

Украинский военнослужащий. Фото: ВСУ

Появление военной полиции в Украине является давно актуальным вопросом. А в условиях нынешней российско-украинской войны затягивать с созданием этой структуры в составе Минобороны просто недопустимо.

Ермак подвел итоги саммита Украина-Балканы: чего удалось достичь

Саммит Украина-Балканы в Афинах. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 21 августа, прибыл в Грецию на саммит Украина-Балканы. Стало известно, чего удалось добиться во время встречи.

В Киеве с рельсов сошел вагон трамвая: есть пострадавшие

Вагон трамвая, сошедший с рельсов на Дарнице. Фото: Оперативная Украина инфо

В Киеве в Дарницком районе вагон трамвая сошел с рельсов. Случилось это на улице Ахматовой.

Украина ищет вариант открытия одесских портов, — министр агрополитики

Одесский порт Фото: ГП "Одесский порт"

В Украине в условиях войны есть логистические проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому власти ищут возможность открытия одесских портов.

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