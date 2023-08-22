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Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции

22 августа 2023 21:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции
Главные новости на 22 августа. Коллаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 22 августа, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как Украина будет освобождать Крым. Также военный эксперт Дмитрий Снегирев ответил, нужен ли сейчас закон о военной полиции. В свою очередь глава ОП Андрей Ермак подвел итоги саммита Украина-Балканы.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 22 августа, которые вы могли пропустить.

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