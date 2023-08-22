Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции
Сегодня, 22 августа, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как Украина будет освобождать Крым. Также военный эксперт Дмитрий Снегирев ответил, нужен ли сейчас закон о военной полиции. В свою очередь глава ОП Андрей Ермак подвел итоги саммита Украина-Балканы.
Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 22 августа, которые вы могли пропустить.
Украина будет освобождать Крым военным путем, других вариантов нет, — Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет освобождать Крым только военным путем. Изгнав силой РФ с полуострова, можно рассчитывать на гарантии сохранности.
Нужен ли сейчас закон о военной полиции: объяснение эксперта
Появление военной полиции в Украине является давно актуальным вопросом. А в условиях нынешней российско-украинской войны затягивать с созданием этой структуры в составе Минобороны просто недопустимо.
Ермак подвел итоги саммита Украина-Балканы: чего удалось достичь
Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 21 августа, прибыл в Грецию на саммит Украина-Балканы. Стало известно, чего удалось добиться во время встречи.
В Киеве с рельсов сошел вагон трамвая: есть пострадавшие
В Киеве в Дарницком районе вагон трамвая сошел с рельсов. Случилось это на улице Ахматовой.
Украина ищет вариант открытия одесских портов, — министр агрополитики
В Украине в условиях войны есть логистические проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому власти ищут возможность открытия одесских портов.
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