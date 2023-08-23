Головні новини на 23 серпня: падіння літака в РФ та вибухи в Криму
У середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Також російський бойовий гелікоптер Мі-8 здався у полон ЗСУ. Крім того, на державному телебаченні підтвердили смерть Євгена Пригожина, через падіння його літака.
Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 22 серпня, які ви могли пропустити.
У Тверській області впав літак, який начебто належить Пригожину, — росЗМІ
В Росії у Тверській області повідомляється про падіння літака, який начебто належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.
В ГУР розповіли, який об'єкт став ціллю для ЗСУ у Криму
У середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Це сталося в Оленівці Чорномосрького району півострова.
Російський гелікоптер Мі-8 прилетів в Україну та здався ЗСУ
Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом із усім екіпажем прилетів на одну з українських авіабаз та здався ЗСУ. Незабаром він поповнить склад Сил оборони України.
Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено демократичне життя, — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено нормальне та демократичне життя, після того як ми демонтуємо тиранію РФ на півострові.
Українські військові встановили прапор у Роботиному
Сьогодні, 23 серпня, у День Державного прапора України, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг у селі Роботине Запорізької області.
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