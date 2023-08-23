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Головні новини на 23 серпня: падіння літака в РФ та вибухи в Криму

23 серпня 2023 22:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Головні новини на 23 серпня: падіння літака в РФ та вибухи в Криму
Головні новини на 23 серпня. Колаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Також російський бойовий гелікоптер Мі-8 здався у полон ЗСУ. Крім того, на державному телебаченні підтвердили смерть Євгена Пригожина, через падіння його літака.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 22 серпня, які ви могли пропустити.

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Літак RA-02795, який належав Євгену Пригожину. Фото: Беларускі Гаюн, Телеграм

В Росії у Тверській області повідомляється про падіння літака, який начебто належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

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У середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Це сталося в Оленівці Чорномосрького району півострова. 

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Російський гелікоптер Мі-8 прилетів в Україну та здався ЗСУ
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Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом із усім екіпажем прилетів на одну з українських авіабаз та здався ЗСУ. Незабаром він поповнить склад Сил оборони України.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено нормальне та демократичне життя, після того як ми демонтуємо тиранію РФ на півострові.

Українські військові встановили прапор у Роботиному

Українські військові встановили прапор у Роботиному
Прапор України в Роботиному. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 23 серпня, у День Державного прапора України, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг у селі Роботине Запорізької області.

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