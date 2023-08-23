Головні новини на 23 серпня: падіння літака в РФ та вибухи в Криму

Головні новини на 23 серпня. Колаж: Новини.LIVE

У середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Також російський бойовий гелікоптер Мі-8 здався у полон ЗСУ. Крім того, на державному телебаченні підтвердили смерть Євгена Пригожина, через падіння його літака.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 22 серпня, які ви могли пропустити.

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У Тверській області впав літак, який начебто належить Пригожину, — росЗМІ

Літак RA-02795, який належав Євгену Пригожину. Фото: Беларускі Гаюн, Телеграм

В Росії у Тверській області повідомляється про падіння літака, який начебто належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.

В ГУР розповіли, який об'єкт став ціллю для ЗСУ у Криму

Дим на місці вибуху у Криму. Фото: Суспільне Крим

У середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Це сталося в Оленівці Чорномосрького району півострова.

Російський гелікоптер Мі-8 прилетів в Україну та здався ЗСУ

Російський гелікоптер Мі-8. Фото: росЗМІ

Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом із усім екіпажем прилетів на одну з українських авіабаз та здався ЗСУ. Незабаром він поповнить склад Сил оборони України.

Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено демократичне життя, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено нормальне та демократичне життя, після того як ми демонтуємо тиранію РФ на півострові.

Українські військові встановили прапор у Роботиному

Прапор України в Роботиному. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 23 серпня, у День Державного прапора України, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг у селі Роботине Запорізької області.

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