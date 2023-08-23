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Главные новости на 23 августа: падение самолета в РФ и взрывы в Крыму

23 августа 2023 22:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Главные новости на 23 августа: падение самолета в РФ и взрывы в Крыму
Главные новости на 23 августа. Коллаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В среду, 23 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Также российский боевой вертолет Ми-8 сдался в плен ВСУ. Кроме того, на государственном телевидении подтвердили смерть Евгения Пригожина из-за падения его самолета.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 22 августа, которые вы могли пропустить.

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В Тверской области упал самолет, который якобы принадлежит Пригожину, — росСМИ

У Тверській області впав літак, який начебто належить Пригожину, — росЗМІ
Самолет RA-02795, который принадлежал Евгению Пригожину. Фото: Беларускі Гаюн, Телеграм

В России в Тверской области сообщается о падении самолета, который якобы принадлежит главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

В ГУР рассказали, какой объект стал целью для ВСУ в Крыму

В ГУР рассказали, какой объект стал целью для ВСУ в Крыму
Дым на месте взрыва в Крыму. Фото: Суспільне Крим

В среду, 23 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Это произошло в Оленовке Черноморского района полуострова.

Российский вертолет Ми-8 прилетел в Украину и сдался ВСУ

Российский вертолет Ми-8 прилетел в Украину и сдался ВСУ
Российский вертолет Ми-8. Фото: росСМИ

Российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем прилетел на одну из украинских авиабаз и сдался ВСУ. В скором времени он пополнит состав Сил обороны Украины.

В Украины есть четкое видение того, как в Крыму будет восстановлена демократическая жизнь, — Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украины есть четкое видение того, как в Крыму будет восстановлена нормальная и демократическая жизнь, после того как мы демонтируем тиранию РФ на полуострове.

Украинские военные установили флаг в Роботино

Украинские военные установили флаг в Роботино
Флаг Украины в Работино. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 23 августа, в День Государственного флага Украины, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады установили сине-желтый флаг в селе Роботино Запорожской области.

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Главные новости на 23 августа: падение самолета в РФ и взрывы в Крыму

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