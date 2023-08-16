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Головні новини України 16 серпня: звільнення села на Донеччині та виробництво морських дронів

16 серпня 2023 21:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Головні новини 16 серпня: події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 16 серпня, українські військові звільнили село Урожайне у Донецькій області. Тепер там майорить жовто-блакитний прапор. Також українцям варто знати, СБУ розкрила подробиці виробництва морських дронів, які атакували Кримський міст.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 16 серпня, які ви могли пропустити.

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ЗСУ звільнили Урожайне, — Міноборони

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Військові підняли український прапор в Урожайному. Фото: скриншот з відео

Українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Генштаб ЗСУ показав перші кадри зі звільненого селища, де майорить жовто-блакитний прапор. 

СБУ розкрила подробиці виробництва морських дронів, які атакували Кримський міст

Василь Малюк
Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що спецпризначенці створили особливі морські безпілотники, виробництво яких здійснюється у підземних майстернях у межах країни. Саме такими дронами був атакований Кримський міст.

Чи варто українцям готуватися до масованих обстрілів восени та взимку: відповідь ГУР

Андрій Юсов
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

За словами представника ГУР Андрія Юсова, очікувати ударів по Україні в якийсь конкретний час не досить правильно, оскільки загроза обстрілів буде зберігатися протягом усієї загарбницької війни. По сезону тільки змінюватимуться цілі ворожих ударів.

Перше судно вийшло з порту Одеси в рамках тимчасового коридору: куди прямує

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Цивільне судно вийшло з порту Одеси. Фото: Олександр Кубраков.

Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху. Сьогодні, 16 серпня, перше судно вийшло з порту Одеси.

Чому ЗСУ форсують Дніпро малими групами: експерт назвав головну причину

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Воїн ЗСУ на позиції у Херсонській області. Фото: ОК "Південь"

Російська армія має на лівобережжі Херсонської області велику кількість артилерійських підрозділів. Саме це змушує ЗСУ форсувати Дніпро і закріплюватися на лівому березі невеликими групами.

Представник ГУР про ситуацію на фронті: дії Москви позбавлені ознак стратегії

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Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів, що операції, які проводить Росія в Україні, не мають стратегічного військового характеру. Після півторарічної широкомасштабної агресії РФ усе ще намагається досягти завдання-мінімуму ― вийти на адмінкордони Донеччини.

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