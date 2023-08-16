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Главные новости Украины 16 августа: освобождение села на Донбассе и производство морских дронов

16 августа 2023 21:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Главные новости 16 августа: события и итоги
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c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 16 августа, украинские военные освободили село Урожайное в Донецкой области. Теперь там развевается желто-голубой флаг. Также украинцам стоит знать, что СБУ раскрыла подробности производства морских дронов, атаковавших Крымский мост.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 16 августа, которые вы могли пропустить.

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Украинские военные полностью освободилили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб ВСУ показал первые кадры из освобожденного поселка, где развевается желто-голубой флаг.

СБУ раскрыла подробности производства морских дронов, атаковавших Крымский мост

Василий Малыш
Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что спецназовцы создали особые морские беспилотники, производство которых осуществляется в подземных мастерских в пределах страны. Именно такими дронами был атакован Крымский мост.

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Андрей Юсов
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, ожидать ударов по Украине в какое-то конкретное время недостаточно правильно, поскольку угроза обстрелов будет сохраняться на протяжении всей захватнической войны. По сезону будут только меняться цели вражеских ударов.

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