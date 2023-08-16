Главные новости 16 августа: события и итоги

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Сегодня, 16 августа, украинские военные освободили село Урожайное в Донецкой области. Теперь там развевается желто-голубой флаг. Также украинцам стоит знать, что СБУ раскрыла подробности производства морских дронов, атаковавших Крымский мост.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 16 августа, которые вы могли пропустить.

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ВСУ освободили Урожайное, — Минобороны

Военные подняли украинское знамя в Урожайном. Фото: скриншот с видео

Украинские военные полностью освободилили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб ВСУ показал первые кадры из освобожденного поселка, где развевается желто-голубой флаг.

СБУ раскрыла подробности производства морских дронов, атаковавших Крымский мост

Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что спецназовцы создали особые морские беспилотники, производство которых осуществляется в подземных мастерских в пределах страны. Именно такими дронами был атакован Крымский мост.

Стоит ли украинцам готовиться к массированным обстрелам осенью и зимой: ответ ГУР

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, ожидать ударов по Украине в какое-то конкретное время недостаточно правильно, поскольку угроза обстрелов будет сохраняться на протяжении всей захватнической войны. По сезону будут только меняться цели вражеских ударов.

Первое судно вышло из порта Одессы в рамках временного коридора: куда следует

Гражданское судно вышло из порта Одессы. Фото: Александр Кубраков

Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения. Сегодня, 16 августа, первое судно вышло из порта Одессы.

Почему ВСУ форсируют Днепр малыми группами: эксперт назвал главную причину

Воин ВСУ на позиции в Херсонской области. Фото: ОК "Юг"

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Представитель ГУР о ситуации на фронте: действия Москвы лишены признаков стратегии

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. Фото: ГУР

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал, что операции, проводимые Россией в Украине, не имеют стратегического военного характера. После полуторагодичной широкомасштабной агрессии РФ все еще пытается достичь задачи-минимума — выйти на админграницы Донбасса.

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