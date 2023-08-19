Головні новини 19 серпня: події та підсумки

Наслідки удару по Чернігову 19 серпня. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 серпня, російські окупанти атакували Чернігів. Через дії окупантів сильно пошкоджений Драмтеатр в центрі міста та будівлі поблизу. Загинули семеро людей ще 136 постраждали. Також українцям варто знати, що в Україні вже був винищувач F-16.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 19 серпня, які ви могли пропустити.

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Вибухи у Чернігові 19 серпня: ракетна атака на регіон

Наслідки удару по Чернігову. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ семеро людей загинули, ще 136 поранені.

Винищувачі F-16 вже були в Україні: у Повітряних силах розповіли подробиці

Командувач Повітряних сил Микола Олещук. Фото: Повітряні сили

Винищувач F-16 вже був в Україні. Українське командування та бійці проводили випробування для подальшого застосування літаків на фронті.

Україна та Швеція деталізували домовленості про спільне виробництво CV90

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна та Швеція деталізували домовленість про спільне виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90 в Україні. Говорили й про іншу сильну шведську машину — літаки "Гріпен".

Зеленський разом із першою леді здійснив візит до Швеції

Перша леді Олена Зеленська та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Instagram

19 серпня Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською здійснив робочий візит до Швеції. Глава держави розповів, що це були широкі переговори.

Маляр відреагувала на чутки іноземних ЗМІ про кількість загиблих українських військових

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Час від часу в іноземних ЗМІ з‘являється інформація про нібито кількість наших загиблих. Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю, тому що це вимога військових.

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