Головні новини 19 серпня: події та підсумки

Головні новини України 19 серпня: обстріл Чернігова та винищувачі F-16 в Україні
Сьогодні, 19 серпня, російські окупанти атакували Чернігів. Через дії окупантів сильно пошкоджений Драмтеатр в центрі міста та будівлі поблизу. Загинули семеро людей ще 136 постраждали. Також українцям варто знати, що в Україні вже був винищувач F-16.
Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 19 серпня, які ви могли пропустити.
Вибухи у Чернігові 19 серпня: ракетна атака на регіон
У суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ семеро людей загинули, ще 136 поранені.
Винищувачі F-16 вже були в Україні: у Повітряних силах розповіли подробиці
Винищувач F-16 вже був в Україні. Українське командування та бійці проводили випробування для подальшого застосування літаків на фронті.
Україна та Швеція деталізували домовленості про спільне виробництво CV90
Україна та Швеція деталізували домовленість про спільне виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90 в Україні. Говорили й про іншу сильну шведську машину — літаки "Гріпен".
Зеленський разом із першою леді здійснив візит до Швеції
19 серпня Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською здійснив робочий візит до Швеції. Глава держави розповів, що це були широкі переговори.
Маляр відреагувала на чутки іноземних ЗМІ про кількість загиблих українських військових
Час від часу в іноземних ЗМІ з‘являється інформація про нібито кількість наших загиблих. Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю, тому що це вимога військових.
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