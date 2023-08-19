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Головні новини України 19 серпня: обстріл Чернігова та винищувачі F-16 в Україні

19 серпня 2023 21:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Головні новини 19 серпня: події та підсумки
Наслідки удару по Чернігову 19 серпня. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 19 серпня, російські окупанти атакували Чернігів. Через дії окупантів сильно пошкоджений Драмтеатр в центрі міста та будівлі поблизу. Загинули семеро людей ще 136 постраждали. Також українцям варто знати, що в Україні вже був винищувач F-16.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 19 серпня, які ви могли пропустити.  

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Винищувачі F-16 вже були в Україні: у Повітряних силах розповіли подробиці

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Командувач Повітряних сил Микола Олещук. Фото: Повітряні сили

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