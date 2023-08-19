Главные новости 19 августа: события и итоги

Главные новости Украины 19 августа: обстрел Чернигова и истребители F-16 в Украине
Сегодня, 19 августа, российские оккупанты атаковали Чернигов. Из-за действий россиян сильно поврежден Драмтеатр в центре города и здания поблизости. Погибли семь человек, еще 136 пострадали. Также украинцам следует знать, что в Украине уже был истребитель F-16.
Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 19 августа, которые вы могли пропустить.
Взрывы в Чернигове 19 августа: ракетная атака на регион
В субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ семь человек погибли, еще 136 ранены.
Истребители F-16 уже были в Украине: в Воздушных силах рассказали подробности
Истребитель F-16 уже был в Украине. Украинское командование и бойцы проводили испытания по дальнейшему применению самолетов на фронте.
Украина и Швеция детализировали договоренности о совместном производстве CV90
Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве современных бронированных машин пехоты CV-90 в Украине. Говорили и о другой сильной шведской машине — самолетах "Грипен".
Зеленский вместе с первой леди посетил Швецию
19 августа Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской совершил рабочий визит в Швецию. Глава государства рассказал, что это были широкие переговоры.
Маляр отреагировала на слухи иностранных СМИ о количестве погибших украинских военных
Время от времени в иностранных СМИ появляется информация о якобы количестве наших погибших. Во время военного положения эта информация составляет государственную тайну, потому что это требование военных.
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