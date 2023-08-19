Главные новости 19 августа: события и итоги

Последствия удара по Чернигову 19 августа. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 августа, российские оккупанты атаковали Чернигов. Из-за действий россиян сильно поврежден Драмтеатр в центре города и здания поблизости. Погибли семь человек, еще 136 пострадали. Также украинцам следует знать, что в Украине уже был истребитель F-16.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 19 августа, которые вы могли пропустить.

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Взрывы в Чернигове 19 августа: ракетная атака на регион

Последствия удара по Чернигову Фото: Новини.LIVE

В субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ семь человек погибли, еще 136 ранены.

Истребители F-16 уже были в Украине: в Воздушных силах рассказали подробности

Командующий Воздушными силами Николай Олещук. Фото: Воздушные силы

Истребитель F-16 уже был в Украине. Украинское командование и бойцы проводили испытания по дальнейшему применению самолетов на фронте.

Украина и Швеция детализировали договоренности о совместном производстве CV90

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве современных бронированных машин пехоты CV-90 в Украине. Говорили и о другой сильной шведской машине — самолетах "Грипен".

Зеленский вместе с первой леди посетил Швецию

Первая леди Елена Зеленская и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Instagram

19 августа Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской совершил рабочий визит в Швецию. Глава государства рассказал, что это были широкие переговоры.

Маляр отреагировала на слухи иностранных СМИ о количестве погибших украинских военных

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны

Время от времени в иностранных СМИ появляется информация о якобы количестве наших погибших. Во время военного положения эта информация составляет государственную тайну, потому что это требование военных.

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