Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Главные новости Украины 19 августа: обстрел Чернигова и истребители F-16 в Украине arrow

Главные новости Украины 19 августа: обстрел Чернигова и истребители F-16 в Украине

19 августа 2023 21:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Главные новости 19 августа: события и итоги
Последствия удара по Чернигову 19 августа. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 19 августа, российские оккупанты атаковали Чернигов. Из-за действий россиян сильно поврежден Драмтеатр в центре города и здания поблизости. Погибли семь человек, еще 136 пострадали. Также украинцам следует знать, что в Украине уже был истребитель F-16.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 19 августа, которые вы могли пропустить.

Читайте также:

Взрывы в Чернигове 19 августа: ракетная атака на регион

скриншот
Последствия удара по Чернигову Фото: Новини.LIVE

В субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ семь человек погибли, еще 136 ранены.

Истребители F-16 уже были в Украине: в Воздушных силах рассказали подробности

скриншот
Командующий Воздушными силами Николай Олещук. Фото: Воздушные силы

Истребитель F-16 уже был в Украине. Украинское командование и бойцы проводили испытания по дальнейшему применению самолетов на фронте.

Украина и Швеция детализировали договоренности о совместном производстве CV90

скриншот
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве современных бронированных машин пехоты CV-90 в Украине. Говорили и о другой сильной шведской машине — самолетах "Грипен".

Зеленский вместе с первой леди посетил Швецию

скриншот
Первая леди Елена Зеленская и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Instagram

19 августа Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской совершил рабочий визит в Швецию. Глава государства рассказал, что это были широкие переговоры.

Маляр отреагировала на слухи иностранных СМИ о количестве погибших украинских военных

Анна Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны

Время от времени в иностранных СМИ появляется информация о якобы количестве наших погибших. Во время военного положения эта информация составляет государственную тайну, потому что это требование военных.

Более актуальные новости Украины и мира читайте на нашем сайте Новини.LIVE.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз