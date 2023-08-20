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Головні новини України 20 серпня: винищувачі F-16 для України та вигляд Драмтеатру після обстрілу

20 серпня 2023 21:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Головні новини 20 серпня: події та підсумки
Володимир Зеленський у літаку F-16. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 20 серпня, стало відомо, що Україна може отримати західні винищувачі F-16 вже до кінця жовтня. Нідерланди та Данія об'єдналися, щоб допомогти Україні з літаками. Також українцям варто знати, який вигляд має Чернігівський Драмтеатр після атаки по місту.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 20 серпня, які ви могли пропустити.

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Данія передасть Україні 19 літаків F-16

літак F-16
Президент України Володимир Зеленський оглядає літак F-16. Фото: ОП

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила, що її країна надасть Україні 19 літаків F-16. Вже після завершення тренувань українських пілотів винищувачі прибудуть до України. 

За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка, перші бойові літаки можуть надійти наприкінці вересня — на початку жовтня.

Який вигляд має Драмтеатр в Чернігові після російського обстрілу

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Наслідки російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Фото: Суспільне

Журналісти побували всередині Чернігівського Драмтеатру, куди влучила російська ракета. Наразі працівники та волонтери розбирають там завали та прибирають територію.

Зеленський прокоментував пропозиції обміняти територію України на членство в НАТО

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Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Зеленський прокоментував заяви про здачу територій в обмін на мир та членство НАТО: "Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО".  

Зеленський назвав кількість ракет та ударних дронів, які випустила РФ по Україні

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Президент України Володимир Зеленський у Нідерландах. Фото: Офіс Президента

Зеленський повідомив, що з 24 лютого 2022 року Росія, розпочавши повномасштабний наступ, запустила територією України понад 6,5 тис. ракет. Окрім того, було використано понад 3,5 тис. безпілотників, як зазначив Зеленський.

Переговори щодо відновлення "зернової ініціативи" можуть пройти у Туреччині

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Завантаження зерна у порту. Фото: google.com

Після зупинки "зернової угоди" українські партнери постійно шукали шляхи для її проводження. Зокрема, переговори щодо відновлення роботи продовольчих коридорів можуть відбутися у Стамбулі. 

За повідомленням ЗМІ, Туреччина працює над новими пропозиціями "зернової угоди", яка довела свою ефективність. Та під час дії якої вдалося транспортувати майже 33 мільйони тонн українського зерна.

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