Главные новости 20 августа: события и итоги

Владимир Зеленский в самолете F-16. Фото: ОП

Сегодня, 20 августа, стало известно, что Украина может получить западные истребители F-16 уже к концу октября. Нидерланды и Дания объединились, чтобы помочь Украине с самолетами. Также украинцам стоит знать, как выглядит Черниговский Драмтеатр после атаки по городу.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 20 августа, которые вы могли пропустить.

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Дания передаст Украине 19 самолетов F-16

Президент Украины Владимир Зеленский осматривает самолет F-16. Фото: ОП

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что ее страна предоставит Украине 19 самолетов F-16. Уже после завершения тренировок украинских пилотов истребители прибудут в Украину.

По словам советника Офиса Президента Михаила Подоляка, первые боевые самолеты могут поступить в конце сентября — начале октября.

Как выглядит Драмтеатр в Чернигове после российского обстрела

Последствия российского удара по Драмтеатру в Чернигове Фото: Суспільне

Журналисты побывали внутри Черниговского Драмтеатра, куда попала российская ракета. Работники и волонтеры разбирают там завалы и убирают территорию.

Зеленский прокомментировал предложения обменять территорию Украины на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Зеленский прокомментировал заявления о сдаче территорий в обмен на мир и членство НАТО: "Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО".

Зеленский назвал количество ракет и ударных дронов, выпущенных РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах Фото: Офис Президента

Зеленский сообщил, что с 24 февраля 2022 года Россия, начав полномасштабное наступление, запустила по территории Украины более 6,5 тыс. ракет. Кроме того, было использовано более 3,5 тысячи беспилотников, как отметил Зеленский.

Переговоры по возобновлению "зерновой инициативы" могут пройти в Турции

Загрузка зерна в порту. Фото: google.com

После остановки "зернового соглашения" украинские партнеры постоянно искали пути его проведения. В частности, переговоры по возобновлению работы продовольственных коридоров могут состояться в Стамбуле.

По сообщению СМИ, Турция работает над новыми предложениями "зернового соглашения", которое доказало свою эффективность. Но во время действия которой удалось транспортировать около 33 миллионов тонн украинского зерна.

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