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Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

21 серпня 2023 21:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості
Головні новини України на 21 серпня. Колаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 21 серпня, міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен висунув умови, за яких Україна може використовувати F-16. Також спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, де базуватимуться F-16 та скільки взагалі потрібно нашій державі винищувачів, щоб перемогти РФ.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 21 серпня, які ви могли пропустити.

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У Данії назвали головну умову, за якої передадуть Україні винищувачі F-16
Володимир Зеленський під час візиту в Данію. Фото: ОП

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що винищувачі F-16 Україна зможе використовувати лише на своїй території з метою вигнати ворога.  

У Повітряних силах розповіли, де базуватимуться F-16

Україна отримає F-16: Ігнат розповів про базування
F-16. Фото: U.S. Air Force

Винищувачі F-16, які Україна отримає або до кінця 2023 року, або ж на початку 2024-го, базуватимуться в Україні. На території країни достатня кількість оперативних аеродромів, де ця техніка може експлуатуватись і працювати.

Скільки Україні потрібно винищувачів: пояснення Повітряних сил ЗСУ

Скільки Україні потрібно винищувачів: пояснення Повітряних сил ЗСУ
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат озвучив, скільки Україні потрібно винищувачів, аби замінити старий авіапарк. Так, за словами Ігната, потрібні 128 винищувачів для модернізації авіапарку та домінування в небі. 

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