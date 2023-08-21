Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

Главные новости Украины на 21 августа. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 21 августа, министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен выдвинул условия, при которых Украина может использовать F-16. Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, где будут базироваться F-16 и сколько вообще нужно нашему государству истребителей, чтобы победить РФ.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 21 августа, которые вы могли пропустить.

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В Дании назвали главное условие, при котором передадут Украине истребители F-16

Владимир Зеленский во время визита в Данию. Фото: ОП

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что истребители F-16 Украина сможет использовать только на своей территории с целью изгнать врага.

В Воздушных силах рассказали, где будут базироваться F-16

F-16. Фото: US Air Force

Истребители F-16, которые Украина получит либо до конца 2023 года, либо в начале 2024-го, будут базироваться в Украине. На территории страны достаточно оперативных аэродромов, где эта техника может эксплуатироваться и работать.

Сколько Украине нужно истребителей: объяснение Воздушных сил ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил, сколько Украине нужно истребителей, чтобы заменить старый авиапарк. Так, по словам Игната, нужны 128 истребителей для модернизации авиапарка и доминирования в небе.

Визит Зеленского в Грецию и оборонные договоренности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский завершает свой визит в страны Северной Европы. Сегодня, 21 августа, он прибыл в Грецию.

В Украине создадут военную полицию

Военнослужащие ВСУ. Фото: АрмияInform

В Министерстве обороны Украины разрабатывается законопроект о создании военной полиции. Основной целью нового формирования будет поддержка дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).

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