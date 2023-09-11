Поранені військові: головлікар Мечникова назвав цифри

Медики лікарні Мечникова. Фото: FB/Мечникова

За час війни Росії в Україні через Дніпропетровську обласну

клінічну лікарню ім. І.І.Мечникова пройшло 22 тисячі важкопоранених військових, проведено 24 тисячі операцій та перелито 11 тонн крові.

Загалом відсоток тих, хто повернувся додому із лікарні, становить 96%. Серед них 2 тисячі військових із реампутованими кінцівками. Саму трамву вони отримали на фронті.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав головний лікар лікарні Сергій Риженко.

"Через нас проходить найважче, що є на фронті. 80% поранених, які поступають до нас, перебувають на межі життя та смерті. Буває, він ще не розуміє, що відбувається, але, коли чує, що перебуває у Мечникова, каже: "Я, певно, вже врятований. Тут же рятують всіх". Це дуже надихає", — каже Риженко.

Сергій Риженко. Фото: FB/Сергій Риженко

Усі 2 тисячі військових з ампутованими кінцівками втратили їх на фронті. Лікарі Мечникова проводять реампутації, аби постраждалі у майбутньому могли підібрати потрібні їм протези.

"В Україні нема більшої проблеми, аніж ментальне здоров'я поранених військових. Потрібно зробити все можливе, аби вони повірили у нормальне життя. Щоб вони могли добре почуватися у сім'ї, на роботі, у суспільстві. Бо вони справжні герої, які врятували Україну під час війни", — підсумував Риженко.

Нагадаємо, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко дав інтервʼю Новини.LIVE, де розповів про нові інфекції, лікарів на окупованих територіях та роботу під час війни.