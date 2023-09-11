Раненые военные: главврач Мечникова назвал цифры

Медики больницы Мечникова. Фото: FB/Мечникова

За время войны России в Украине через Днепропетровскую областную

клиническую больницу им. И.И.Мечникова прошло 22 тысячи тяжелораненых военных, проведено 24 тысячи операций и перелито 11 тонн крови.

В целом процент вернувшихся домой из больницы составляет 96%. Среди них 2 тысячи военных с реампутированными конечностями. Саму трамву они получили на фронте.

Читайте также:

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал главный врач больницы Сергей Рыженко.

"Через нас проходят самые тяжелые, что есть на фронте. 80% поступающих к нам раненых находятся на грани жизни и смерти. Бывает, он еще не понимает, что происходит, но когда слышит, что находится у Мечникова, говорит: "Я, вероятно, уже спасен. Здесь же спасают всех". Это очень вдохновляет", — говорит Рыженко.

Сергей Рыженко. Фото: FB/Сергей Рыженко

Все 2 тысячи военных с ампутированными конечностями лишились их на фронте. Врачи Мечникова проводят реампутации, чтобы пострадавшие в будущем могли подобрать нужные им протезы.

"В Украине нет большей проблемы, чем ментальное здоровье раненых военных. Нужно сделать все возможное, чтобы они поверили в нормальную жизнь. Чтобы они могли хорошо чувствовать себя в семье, на работе, в обществе. Потому что они настоящие герои, которые спасли Украину во время войны", — подытожил Рыженко.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко дал интервью Новини.LIVE, где рассказал о новых инфекциях, врачах на оккупированных территориях и работе во время войны.