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Главный врач Мечникова назвал цифры тяжелораненых военных

11 сентября 2023 06:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Раненые военные: главврач Мечникова назвал цифры
Медики больницы Мечникова. Фото: FB/Мечникова
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

За время войны России в Украине через Днепропетровскую областную
клиническую больницу им. И.И.Мечникова прошло 22 тысячи тяжелораненых военных, проведено 24 тысячи операций и перелито 11 тонн крови.

В целом процент вернувшихся домой из больницы составляет 96%. Среди них 2 тысячи военных с реампутированными конечностями. Саму трамву они получили на фронте.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал главный врач больницы Сергей Рыженко.

"Через нас проходят самые тяжелые, что есть на фронте. 80% поступающих к нам раненых находятся на грани жизни и смерти. Бывает, он еще не понимает, что происходит, но когда слышит, что находится у Мечникова, говорит: "Я, вероятно, уже спасен. Здесь же спасают всех". Это очень вдохновляет", — говорит Рыженко.

Сергей Рыженко
Сергей Рыженко. Фото: FB/Сергей Рыженко

Все 2 тысячи военных с ампутированными конечностями лишились их на фронте. Врачи Мечникова проводят реампутации, чтобы пострадавшие в будущем могли подобрать нужные им протезы.

"В Украине нет большей проблемы, чем ментальное здоровье раненых военных. Нужно сделать все возможное, чтобы они поверили в нормальную жизнь. Чтобы они могли хорошо чувствовать себя в семье, на работе, в обществе. Потому что они настоящие герои, которые спасли Украину во время войны", — подытожил Рыженко.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко дал интервью Новини.LIVE, где рассказал о новых инфекциях, врачах на оккупированных территориях и работе во время войны.

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