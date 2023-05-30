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Google запустив безкоштовний курс з кібербезпеки для українців

30 травня 2023 16:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Google запустив безкоштовний курс з кібербезпеки для українців
Дівчина працює за ноутбуком. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Компанія Google запускає спеціальний курс з кібербезпеки. У корпорації заявили, що пʼять тисяч українців зможуть пройти навчання безкоштовно.

Про це повідомляє Мінцифри на своєму офіційному Telegram-акаунті.

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Що відомо

Зазначається, що за останній рік кількість російський кібератак проти України виросла втричі. Водночас майже половина малих та середніх підприємств не змогли найняти спеціалістів з кібербезпеки через нестачу кваліфікованих фахівців.

"Google реагує на нові виклики та запускає онлайн-курс з кібербезпеки. А також надає 5 тисяч стипендій для українців через грант INCO. Тож ви можете пройти навчання абсолютно безоплатно", — написали в Google.

Завдяки курсу менше, ніж за пів року буде змога:

  • отримати базові навички та знання у сфері кіберзбезпеки;
  • навчитися визначати ризики та загрози в інформаційних системах;
  • ознайомитися з методами, які допоможуть підсилити вразливі місця;
  • підготуватися до роботи в галузі кіберзбезпеки.

Курс підходить як для новачків, так і для людей з досвідом у сфері. Навчання відбуватиметься англійською мовою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в США відбулась презентації українського мобільного застосунку "Дія". У Вашингтоні завершився перший в історії саміт Diia in DC. Зазначається, що команда Мінцифри веде переговори щодо експорту "Дії" з 10 країнами, кілька з яких підтримує USAID. І вже є результати — розгляд партнерства із Замбією та Колумбією.

Додамо, що відтепер стає доступною послуга заміщення водійського посвідчення через застосунок "Дія". Зробити це можна всього за кілька кліків. Зазначається, що така послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ.

Покрокову інструкцію, як це зробити, Новини.LIVE написало тут

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