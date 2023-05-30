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Google запустил бесплатный курс по кибербезопасности для украинцев

30 мая 2023 16:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Google запустил бесплатный курс по кибербезопасности для украинцев
Девушка работает на ноутбуке. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Компания Google запускает специальный курс по кибербезопасности. В корпорации заявили, что пять тысяч украинцев смогут пройти обучение бесплатно.

Об этом сообщает Минцифры на своем официальном Telegram-аккаунте.

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Что известно

Отмечается, что за последний год количество российских кибератак против Украины выросло втрое. В то же время почти половина малых и средних предприятий не смогли нанять специалистов по кибербезопасности из-за нехватки квалифицированных специалистов.

"Google реагирует на новые вызовы и запускает онлайн-курс по кибербезопасности. А также предоставляет 5 тысяч стипендий для украинцев через грант INCO. Поэтому вы можете пройти обучение абсолютно бесплатно", — написали в Google.

Благодаря курсу меньше, чем за полгода будет возможность:

  • получить базовые навыки и знания в области кибербезопасности;
  • научиться определять риски и угрозы в информационных системах;
  • ознакомиться с методами, которые помогут усилить уязвимые места;
  • подготовиться к работе в области кибербезопасности.

Курс подходит как для новичков, так и людей с опытом в сфере. Обучение будет проходить на английском языке.

Напомним, ранее мы писали, что в США состоялась презентация украинского мобильного приложения "Дія". В Вашингтоне завершился первый в истории саммит Diia in DC. Отмечается, что команда Минцифры ведет переговоры по экспорту Действия с 10 странами, несколько из которых поддерживает USAID. И уже есть результаты – рассмотрение партнерства с Замбией и Колумбией.

Добавим, что теперь становится доступной услуга замещения водительского удостоверения через приложение "Дія". Сделать это можно всего за несколько кликов. Отмечается, что такая услуга доступна как водителям-новичкам, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, так и тем, кто потерял или повредил документ.

Пошаговая инструкция, как это сделать, Новини.LIVE написало здесь.

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