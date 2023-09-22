Гори сміття та знищені меблі: у Маріуполі окупанти з дитсадка зробили житло для росіян

Пошкоджені меблі із дитсадка в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Окупанти продовжують засмічувати будівлі, які ще залишились цілими у Маріуполі та перероблять їх під себе. Відтак, вони викинули усі меблі з дитячого садка та готуються заселити туди громадян РФ.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Кальміуський район. Замість дитячого садочка росіяни облаштовують житло для розміщення росіян. Майже нові (бо було придбано у 2021 році) меблі — на сміття. Здавалось, можна було подумати про потреби людей. Але, лише здавалось", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджені меблі із дитсадка в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Пошкоджені меблі із дитсадка в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Пошкоджені меблі із дитсадка в Маріуполі. Фото: t.me/andriyshTime

Як живуть люди у Маріуполі

У Маріуполі люди, чиї будинки демонтували росіяни, живуть просто неба. Обіцяного житла від росіян люди так і не дочекалися.

"Те, що ви зараз бачите — open-air квартира по проспекті Миру 110 в центрі Маріуполя. Ні, це не маргінали. Просто люди, в яких демонтовано квартири (частину будинка) та замість обіцяного не надано нічого. Абсолютно. От і вся правда про "турботу" та "відновлення" від окупантів", — розповів Андрющенко.

Через відсутність житла, заселення міста росіянам та поділу житла між ними у Маріуполі люди вийшли на протести. Вони скаржаться на бездіяльність окупаційної влади.

Своєю чергою росіяни та проросійські мешканці України в коментарях пишуть, що маріупольці мають бути вдячними Росії за такий "порятунок". Вони кажуть, що РФ проводить "спеціальну операцію", через яку втрачає багато ресурсів, тому жителям окупованого міста треба ще "трохи почекати".

Нагадаємо, нещодавно мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що під час блокади міста половину багатоповерхових будівель було зруйновано. Замість відновлення житла для місцевих жителів нові квартири продаються, можливо, приїжджим з Росії, а нещодавно в місті почали видавати кредити на житло.