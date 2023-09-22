Горы мусора и уничтоженная мебель: в Мариуполе оккупанты из детсада сделали жилье для россиян

Поврежденная мебель из детсада в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime

Оккупанты продолжают засорять здания, которые еще остались в Мариуполе и переделают их под себя. Следовательно, они выбросили всю мебель из детского сада и готовятся заселить туда граждан РФ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Кальмиусский район. Вместо детского сада россияне обустраивают жилье для размещения россиян. Почти новая (ибо была приобретена в 2021 году) мебель — в мусор. Казалось, можно было подумать о нуждах людей. Но, только казалось", — говорится в сообщении.

Поврежденная мебель из детсада в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime

Поврежденная мебель из детсада в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime

Поврежденная мебель из детсада в Мариуполе. Фото: t.me/andriyshTime

Как живут люди в Мариуполе

В Мариуполе люди, чьи дома демонтировали россияне, живут под открытым небом. Обещанного жилья от россиян люди так и не дождались.

"То, что вы сейчас видите - open-air квартира по проспекту Мира 110 в центре Мариуполя. Нет, это не маргиналы. Просто люди, у которых демонтированы квартиры (часть дома) и вместо обещанного не предоставлено ничего. Абсолютно. Вот и вся правда о "заботе" и "восстановлении" от оккупантов", — рассказал Андрющенко.

Из-за отсутствия жилья, заселения города россиянам и раздела жилья между ними в Мариуполе люди вышли на протесты. Они жалуются на бездействие оккупационных властей.

В свою очередь россияне и пророссийские жители Украины в комментариях пишут, что мариупольцы должны быть благодарны России за такое "спасение". Они говорят, что РФ проводит "специальную операцию", из-за которой теряет много ресурсов, поэтому жителям оккупированного города нужно еще немного подождать.

Напомним, недавно мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что во время блокады города половина многоэтажных зданий была разрушена. Вместо восстановления жилья для местных жителей, новые квартиры продаются, возможно, приезжим из России, а недавно в городе начали выдавать кредиты на жилье.