90% українців потребуватимуть психологічної допомоги після війни, — МОЗ

Психологічна допомога. Фото: google.com

Після завершення війни більшість українців, найімовірніше, будуть потребувати психологічної допомоги. Майже кожен з них має один із симптомів, який вказує про необідність звернутися до спеціаліста.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"За останніми опитуваннями, взагалі ми вже бачимо, що 90% українців мають хоча б один із симптомів, який веде до того, що людина потребуватиме психологічної допомоги", — сказав міністр.

За словами Ляшка, половина людей, які наразі перебувають на території України, найімовірніше, будуть потребувати психологічної допомоги різного виду.

"Це може бути й самодопомога, може бути допомога сімейного лікаря, а потенційно може бути і професійних психологів відповідного профілю, і психіатрів", — зазначив він.

Нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні почав діяти Закон про систему громадського здоров'я. Відповідно до нього Центри контролю та профілактики хвороб будуть мати новий функціонал.