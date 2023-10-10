90% украинцев будут нуждаться в психологической помощи после войны, — Минздрав
После окончания войны большинство украинцев, скорее всего, будут нуждаться в психологической помощи. Почти каждый из них имеет один из симптомов, указывающий на необедность обратиться к специалисту.
Об этом в эфире телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко .
О чем свидетельствуют результаты опросов
" По последним опросам, вообще мы уже видим, что 90% украинцев имеют хотя бы один из симптомов, который ведет к тому, что человек нуждается в психологической помощи ", — сказал министр.
По словам Ляшко, половина людей, которые сейчас находятся на территории Украины, скорее всего, будут нуждаться в психологической помощи разного вида.
"Это может быть и самопомощь, может быть помощь семейного врача, а потенциально может быть и профессиональных психологов соответствующего профиля, и психиатров", — отметил он.
Напомним, что с 1 октября в Украине начал действовать Закон о системе общественного здоровья. Согласно ему Центры контроля и профилактики болезней будут иметь новый функционал.