90% украинцев будут нуждаться в психологической помощи после войны, — Минздрав

Психологическая помощь. Фото: google.com

После окончания войны большинство украинцев, скорее всего, будут нуждаться в психологической помощи. Почти каждый из них имеет один из симптомов, указывающий на необедность обратиться к специалисту.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко .

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" По последним опросам, вообще мы уже видим, что 90% украинцев имеют хотя бы один из симптомов, который ведет к тому, что человек нуждается в психологической помощи ", — сказал министр.

По словам Ляшко, половина людей, которые сейчас находятся на территории Украины, скорее всего, будут нуждаться в психологической помощи разного вида.

"Это может быть и самопомощь, может быть помощь семейного врача, а потенциально может быть и профессиональных психологов соответствующего профиля, и психиатров", — отметил он.

Напомним, что с 1 октября в Украине начал действовать Закон о системе общественного здоровья. Согласно ему Центры контроля и профилактики болезней будут иметь новый функционал.