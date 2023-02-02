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Через росіян вагітні жінки в окупації не отримують медичну допомогу: в Міноборони б'ють на сполох

2 лютого 2023 12:59
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
На окупованих територіях зросла смертність серед породіль та новонароджених: що відомо
Лікарні на окупованих територіях заповнені пораненими російськими військовими
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські загарбники використовують медичні заклади для лікування поранених військових. Таким чином без належної медичної допомоги залишаються цивільні, зокрема вагітні жінки. 

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

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Медичні заклади заповнені пораненими росіянами

Заступниця міністра наголосила, що дії російських окупаційних адміністрацій призводять до  подальшого погіршення соціально-гуманітарної ситуації на тимчасово окупованій території України.

"Всі місцеві медичні заклади використовуються окупантами для лікування поранених російських військовослужбовців. За даних обставин, вагітні жінки позбавлені можливості отримувати необхідну медичну допомогу", — зазначила вона. 

Зростання смертності серед породіль та новонароджених

Маляр зазначила, що смертність серед новонароджених та породіль в окупації зросла втричі, у повірянні з показниками до початку російського вторгнення. 

"Такі штучно створені труднощі становлять небезпеку життю та здоров’ю породіль і новонароджених, смертність серед яких на тимчасово окупованій території збільшилась більше ніж втричі, порівняно з аналогічними показниками до початку російської воєнної агресії", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше у місті Первомайськ Алчевського району Луганської області у приміщенні місцевої школи окупанти розгорнули "польовий госпіталь" для лікування близько 100 військовослужбовців російських військ.

Крім того, у приміщенні місцевого пологового будинку, облаштованого під військовий госпіталь, проходило лікування понад 150 поранених найманців ПВК "Вагнера".

Додамо, через колосальні втрати серед особового складу загарбники розгортають додаткові госпіталі на окупованих територіях. Так званим "указом" окупаційної влади під потреби військових передано лікарню №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарню №3 у місті Луганськ.

Також повідомлялося, що у лікарню селища Ювілейне у Луганській області доставили близько 300 найманців з ПВК "Вагнер". Однак лікарі відмовляються надавати їм допомогу, оскільки значна частина з поранених "вагнерівців" є носіями небезпечних інфекцій. 

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