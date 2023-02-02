На оккупированных территориях возросла смертность среди рожениц и новорожденных: что известно

Из-за россиян беременные женщины в оккупации не получают медицинскую помощь: в Минобороны бьют тревогу
Российские захватчики используют медицинские учреждения для лечения раненых военных. Таким образом, без надлежащей медицинской помощи остаются гражданские, в том числе беременные женщины.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
-
В Украине инициируют уменьшение выплат некоторым пенсионерам: детали законопроекта
-
Из-за войны россия больше не является надежным экспортером оружия, — британская разведка
-
Для поиска погибших: Одесса передала украинским защитникам внедорожники
-
"Не существует спорта вне политики": Андрей Шевченко призвал МОК сохранить в силе дисквалификацию россиян
-
"Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз
-
Режиссер Екатерина Горностай присоединилась к жюри Берлинале: кто еще в нем из украинцев
-
Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии: первые подробности
-
Один из лидеров сборной Франции решил завершить карьеру: что известно
-
Настоящий прорыв: Apple разрабатывает гаджет, способный заменить телефон и ноутбук
-
На Одесской таможне обнаружили почти 250 скрытых от растаможки контейнеров
Медицинские учреждения заполнены ранеными россиянами
Замминистра подчеркнула, что действия российских оккупационных администраций приводят к дальнейшему ухудшению социально-гуманитарной ситуации на временно оккупированной территории Украины.
"Все местные медицинские учреждения используются оккупантами для лечения раненых российских военнослужащих. При данных обстоятельствах, беременные женщины лишены возможности получать необходимую медицинскую помощь", — отметила она.
Рост смертности среди рожениц и новорожденных
Маляр отметила, что смертность среди новорожденных и рожениц в оккупации выросла втрое, в поверке с показателями к началу российского вторжения.
"Такие искусственно созданные трудности представляют опасность жизни и здоровью рожениц и новорожденных, смертность среди которых на временно оккупированной территории увеличилась более чем в три раза по сравнению с аналогичными показателями к началу российской военной агрессии", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.
Кроме того, в помещении местного роддома, обустроенного под военный госпиталь, проходило лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнера".
Добавим, из-за колоссальных потерь среди личного состава захватчики разворачивают дополнительные госпитали на оккупированных территориях. Так называемым "указом" оккупационных властей под нужды военных передана больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.
Также сообщалось, что в больницу поселка Юбилейное в Луганской области доставили около 300 наемников из ЧВК "Вагнер". Однако врачи не хотят оказывать им помощь, поскольку значительная часть из раненых "вагнеровцев" являются носителями опасных инфекций.