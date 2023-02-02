На оккупированных территориях возросла смертность среди рожениц и новорожденных: что известно

Больницы на оккупированных территориях заполнены ранеными российскими военными

Российские захватчики используют медицинские учреждения для лечения раненых военных. Таким образом, без надлежащей медицинской помощи остаются гражданские, в том числе беременные женщины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Медицинские учреждения заполнены ранеными россиянами

Замминистра подчеркнула, что действия российских оккупационных администраций приводят к дальнейшему ухудшению социально-гуманитарной ситуации на временно оккупированной территории Украины.

"Все местные медицинские учреждения используются оккупантами для лечения раненых российских военнослужащих. При данных обстоятельствах, беременные женщины лишены возможности получать необходимую медицинскую помощь", — отметила она.

Рост смертности среди рожениц и новорожденных

Маляр отметила, что смертность среди новорожденных и рожениц в оккупации выросла втрое, в поверке с показателями к началу российского вторжения.

"Такие искусственно созданные трудности представляют опасность жизни и здоровью рожениц и новорожденных, смертность среди которых на временно оккупированной территории увеличилась более чем в три раза по сравнению с аналогичными показателями к началу российской военной агрессии", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.

Кроме того, в помещении местного роддома, обустроенного под военный госпиталь, проходило лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнера".

Добавим, из-за колоссальных потерь среди личного состава захватчики разворачивают дополнительные госпитали на оккупированных территориях. Так называемым "указом" оккупационных властей под нужды военных передана больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в городе Луганск.

Также сообщалось, что в больницу поселка Юбилейное в Луганской области доставили около 300 наемников из ЧВК "Вагнер". Однако врачи не хотят оказывать им помощь, поскольку значительная часть из раненых "вагнеровцев" являются носителями опасных инфекций.