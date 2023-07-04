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Чи передається характер у спадок, — пояснення генетика

4 липня 2023 07:39
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи можна успадкувати характер
Дівчина з білявим волоссям. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато людей помічали, як їхні діти мають схожий характер із батьками. Але чи успадковується поведінка людини і як це пов'язано з генетикою.

Про це повідомив вчений генетик Олександр Коляда.

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Як успадковуються риси характеру

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Маленька дитина. Фото: Freepik

Три Туртхеймерівські правила генетики поведінки:

  1. всі риси особистості успадковуються;
  2. ефект виховання у сім'ї менше, ніж ефект генів. Отже, важливість чинників у формуванні особистості така: оточення – гени – сім'я;
  3. Переважна більшість відмінностей у складних ознаках не пояснюється генами - це що складних показників нашої особистості гени не головне.

"Перше правило найпровокаційніше і цікаве. Переходячи до розгадки, відразу скажу, що успадковується все, але різною мірою. Всі суперечки щодо генетики/негенетики замовкають, коли з'являються цифри. а у мавп  люди. М'ясний субстрат наших душевних інсинуацій успадковується майже без варіацій", — пояснив генетик.

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Ілюстрація генів. Фото: Freepik

Вчений додає, що на відстані витягнутої руки ваш мозок виглядає також як мозок ваших батьків. Але легко відрізняється від мозку мавпи.

"Людей частіше цікавить не успадкування особливостей свого м'яса, а, звичайно ж, успадкування талантів і рис характеру. Я цілком упевнений, що успадкування талантів не буває. А успадкування здібностей людини та рис особистості вивчено досить добре, щоб продовжувати спекулювати на цю тему", — додав вчений.

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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Людина немає рис характеру, які мали генетичних компонентів. І немає рис характеру, які на 100% визначалися генами.

"Кожна характеристика тіла та характеру (він 100% родом з мозку, якщо що) має коефіцієнт успадкування. Це величина від 0 до 100%, яка показує, наскільки генетика пояснює варіацію цієї ознаки серед людей",  додав генетик.

Цей показник дуже важко вербалізувати, і точно не правильно його трактувати як "ознака на 30% генетична" або "30% людей мають цю ознаку з генетичних причин".

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Дівчина в окулярах. Фото: Freepik

Проте цей показник найточніше показує, наскільки ознака залежить від генів. Найзручніше і правильніше його використовувати для порівняння вкладу генів у різні ознаки.

Наприклад, хвороба Хантінгтона має коефіцієнт успадкування 100%, як і колір очей. Політичні погляди дітей 5 років мають коефіцієнт 0%, вони залежать від довкілля.

Раніше ми писали, що вчений розповів, який вид спорту більше продовжує життя.

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